Жена Моргенштерна похвасталась, что ее "муж – долларовый миллионер"

Моргенштерн занял второе место в списке Forbes как один из самых богатых звезд России, но его супруга не отстает и тоже активно зарабатывает.

Фото: @influesii @influesii

В прошлом году рэпер заработал 12 миллионов долларов, обойдя по доходам коллег. Дилара уверяет, что тоже готова похвастаться крупными гонорарами.

Недавно 21-летняя блогерша похвасталась перед поклонниками своим финансовым благосостоянием.

«Прикиньте, только сейчас поняла, что я миллионерша: еду мыться в спортзал, потому что дома нет горячей воды», — иронично отметила супруга рэпера.

Но подписчики поспешили напомнить девушке, что именно Алишер приносит деньги в семью. Однако Дилара заверила, что тоже богата.

«Не обижайте моего мужа. Он — долларовый миллионер, а я пока его догоняю», — ответила она на выпад хейтеров.

Сейчас на Instagram девушки подписано несколько миллионов подписчиков. Большая аудитория позволяет ей зарабатывать на рекламе. Кроме того, Дилара выросла в обеспеченной семье, которая приняла талантливого парня еще до славы.

Рэпер познакомился с Диларой в начале музыкальной карьеры. Когда популярность настигла Алишера, пара ненадолго рассталась. Но позже возлюбленные поняли, что настоящие чувства выстоят испытание славой.