Пригожин вызвал Шнурова на поединок

Продюсер Иосиф Пригожин вызвал на поединок лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Соответствующее обращение к музыканту появилось на официальной странице продюсера в Instagram. Как отметил Пригожин, он надеется, что Шнурову хватит мужества ответить на вызов.

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«Оскорблять женщин в интернете ты умеешь, а вот на ринге в кругу наших общих друзей мы как раз сможем продемонстрировать, кто на что способен в этой жизни. Я за свою женщину порву тебя на куски», — заявил Пригожин.

Также продюсер добавил, что готов к встрече со Шнуровым в любое время — «24 на 7».

Напомним, конфликт Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова продолжается уже более года. В прошлом году экс-лидер группы «Ленинград» позволил себе негативные высказывания о Валерии и ее муже из-за их жалоб на тяжелую жизнь артистов во время пандемии. В ответ на Шнурова обрушился шквал критики как со стороны самой пары, так и от их фанатов.

Через пару месяцев ссора поутихла, но 28 сентября Пригожин неожиданно вызвал Сергея Шнурова на бой.

Также ранее сообщалось, что профессиональные дизайнеры негативно оценили дорогостоящий ремонт в квартире певицы Валерии и ее супруга Иосифа Пригожина. Так, на отделку одного квадратного метра, как подсчитали эксперты, звезды потратили минимум 100 тысяч рублей, но результат себя не оправдал.

Поводом послужил видеоролик, который Валерия разместила в Instagram, где показано, как ее муж делает уборку в доме. При этом внимание специалистов привлекли не забавные кадры, а ремонт жилья.

Эксперт по стилю Ольга Ким отметила, что была шокирована выбором отделки дома. Она считает, что ремонт стоил дорого, но получился «абсолютно безвкусным».