Пригожин вызвал Шнурова на поединок

Продюсер Иосиф Пригожин вызвал на поединок лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Соответствующее обращение к музыканту появилось на официальной странице продюсера в Instagram. Как отметил Пригожин, он надеется, что Шнурову хватит мужества ответить на вызов.
«Оскорблять женщин в интернете ты умеешь, а вот на ринге в кругу наших общих друзей мы как раз сможем продемонстрировать, кто на что способен в этой жизни. Я за свою женщину порву тебя на куски», — заявил Пригожин.
Также продюсер добавил, что готов к встрече со Шнуровым в любое время — «24 на 7».
Напомним, конфликт Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова продолжается уже более года. В прошлом году экс-лидер группы «Ленинград» позволил себе негативные высказывания о Валерии и ее муже из-за их жалоб на тяжелую жизнь артистов во время пандемии. В ответ на Шнурова обрушился шквал критики как со стороны самой пары, так и от их фанатов.
Через пару месяцев ссора поутихла, но 28 сентября Пригожин неожиданно вызвал Сергея Шнурова на бой.
Также ранее сообщалось, что профессиональные дизайнеры негативно оценили дорогостоящий ремонт в квартире певицы Валерии и ее супруга Иосифа Пригожина. Так, на отделку одного квадратного метра, как подсчитали эксперты, звезды потратили минимум 100 тысяч рублей, но результат себя не оправдал.
Поводом послужил видеоролик, который Валерия разместила в Instagram, где показано, как ее муж делает уборку в доме. При этом внимание специалистов привлекли не забавные кадры, а ремонт жилья.
Эксперт по стилю Ольга Ким отметила, что была шокирована выбором отделки дома. Она считает, что ремонт стоил дорого, но получился «абсолютно безвкусным».
Но не все подписчики звездных супругов согласились с мнением специалистов. Многие написали, что хотели бы жить в такой квартире.