Шуфутинский рассказал, сколько зарабатывал на севере СССР

Михаил Шуфутинский озвучил свою зарплату в СССР в эфире шоу «Антонимы» с Антоном Красовским.
«В Магадане больше платили, поэтому я в какой-то момент туда уехал. У меня был джазовый коллектив. Нас было четверо музыкантов. И с нами выступала армянская певица Лола Хомянц. Мы проехали весь Советский Союз с гастролями. Я был на севере и на Камчатке.Музыкантам платили десять рублей за концерт. Плюс мне доплачивали за руководство. Я помню свою зарплату — 143 рубля. Это когда десять концертов в месяц получалось. А чуть позже перед отъездом из СССР мог и штуку в месяц уже заработать».
Певец всегда стремился заработать, поэтому не стеснялся петь в ресторанах и работать без отдыха. В Магадане музыкант на протяжении трех лет работал в местном ресторане «Северный», где пел песни Александра Вертинского и Петра Лещенко.
«Я хотел заработать денег. В Москве делать было нечего. Москонцерт — такая шняга. Я был холостой парень. Сначала нас, конечно, гоняли палками и метелками, а потом приняли», — заявил Михаил Шуфутинский, - объяснил музыкант.
Упорство помогло ему построить карьеру, ведь в какой-то момент коллектив заметили. После возвращения из Магадана Шуфутинский стал художественным руководителем ВИА «Лейся, песня.
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