У Ларисы Гузеевой подтвердился коронавирус

У телеведущей Ларисы Гузеевой, госпитализированной в больницу в Коммунарку, подтвердился коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал Star News со ссылкой на источник.

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Взятый в больнице ПЦР-тест оказался положительным.

Ранее в понедельник, 27 сентября, стало известно, что Ларису Гузееву госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Двумя днями ранее у Гузеевой поднялась температура, телеведущая начала испытывать трудности с дыханием. Гузеева сама сдала тест на COVID-19, он показал положительный результат.