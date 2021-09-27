У Ларисы Гузеевой подтвердился коронавирус

У телеведущей Ларисы Гузеевой, госпитализированной в больницу в Коммунарку, подтвердился коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал Star News со ссылкой на источник.
Взятый в больнице ПЦР-тест оказался положительным.
Ранее в понедельник, 27 сентября, стало известно, что Ларису Гузееву госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Двумя днями ранее у Гузеевой поднялась температура, телеведущая начала испытывать трудности с дыханием. Гузеева сама сдала тест на COVID-19, он показал положительный результат.
По информации Mash, медики выявили у Гузеевой воспалительные изменения и начальные симптомы повреждения почек. Состояние актрисы врачи оценивают как тяжелое. Поражения легких не обнаружено.