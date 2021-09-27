В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

У госпитализированной Гузеевой подтвердился коронавирус

Вероника Полынина
53 минуты назад

У телеведущей Ларисы Гузеевой, госпитализированной в больницу в Коммунарку, подтвердился коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал Star News со ссылкой на источник.

У Ларисы Гузеевой подтвердился коронавирус
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Взятый в больнице ПЦР-тест оказался положительным.

Ранее в понедельник, 27 сентября, стало известно, что Ларису Гузееву госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Двумя днями ранее у Гузеевой поднялась температура, телеведущая начала испытывать трудности с дыханием. Гузеева сама сдала тест на COVID-19, он показал положительный результат.

Гузееву госпитализировали в тяжелом состоянии

По информации Mash, медики выявили у Гузеевой воспалительные изменения и начальные симптомы повреждения почек. Состояние актрисы врачи оценивают как тяжелое. Поражения легких не обнаружено.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
10
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители