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Экс-супруг Самбурской пожаловался на недостаток средств

Елена Прошина
15 минут назад

Актер Кирилл Дыцевич развеял миф о больших гонорарах, которые якобы получают артисты за сьемки. Как заявил экс-супруг актрисы Настасьи Самбурвской в разговоре с «Экспресс газетой», ему не хватает средств на собственное жилье и ему приходится постоянно жить в съемных квартирах.

Экс-супруг Самбурской пожаловался на недостаток средств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет, увы, ничего пока не приобрел, снимаю квартиру. Все это заблуждение, что актеры зарабатывают огромные суммы и с легкостью могут позволить себе купить сразу квадратные метры», – заявил он.

Дыцевич отметил, что квартира обойдется ему по меньшей мере в 15 млн рублей, причем в сумму не входит ремонт и мебель. По этой причине ему остается лишь откладывать деньги на собственный дом и снимать недвижимость.

Кирилл также добавил, что сейчас у него нет девушки. Причем наличие жилья или денег ему совершенно не важно в выборе партнера, как и его внешность – главное, чтобы человек был хороший.

Напомним, что Самбурская и Дыцевич развелись в 2017 году, спустя два месяца после свадьбы. При этом причины до конца неизвестны, однако, сама Настасья в одном из интервью заявила, что она слишком «нехорошая».

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