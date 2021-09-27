На Новодевичьем кладбище открыли памятник Табакову

Памятник артисту Олегу Табакову открыли на Новодевичьем кладбище в Москве. Установка монумента должна была состояться еще год назад, однако из-за пандемии в Россию не смогли вовремя доставить камень из Индии, сообщает газета «Известия».

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Памятник изготовили из зеленого мрамора и стекла – он представляет собой три вертикальных столба, объединенные крестом. На плите выгравирована надпись: «Все, что взял на себя, я выполнил». Проект надгробия создал главный художник МХТ имени Чехова Николай Симонов. На церемонии открытия присутствовали близкие люди Олега Табакова – его родные, коллеги и ученики.

Как отметила вдова актера Марина Зудина, совместить памятник на кладбище и передать жизнерадостность артиста было «очень сложно».

«Цвет зеленый – это цвет жизни. И мы, наверное, первые на Новодевичьем, кто совместили стекло и камень, чтобы это было легко и главное - чтобы в этом был Олег Павлович. Я думаю, что ему бы это понравилось", – заявила Зудина.

Напомним, что художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков умер 12 марта 2018 года на 83-м году жизни.

Будущий артист родился в Саратове 17 августа 1935 года. В 1953 году Табаков поступил в Школу-студию МХАТ, где стал одним из лучших студентов. Зрителям актер стал известен по ролям в фильмах «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «12 стульев» и другим.