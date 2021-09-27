«Путешествовать невозможно»: Вовк рассказала о пенсии в 50 тысяч

Телеведущая Ангелина Вовк сообщила, что получает около 50 тыс. рублей пенсии и продолжает работать, чтобы обеспечить себя. Об этом она рассказала в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

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Звание народной артистки дает Вовк надбавку к пенсии в 30 тыс. рублей

«Конечно, сумма небольшая, но тем не менее в наше суровое время это ощутимая прибавка», - отметила она.

Пенсия ведущей со всеми надбавками составляет 47 тыс. рублей, также она пользуется льготами на оплату услуг ЖКХ. Вовк добавила, что, возможно, ей полагаются путевки в санаторий, но они вряд ли ее устроят.

«Во-первых, я не могу ехать в какой-то санаторий, где я буду жить в одной палате, скажем, с каким-то количеством людей. < > Люди, с которыми я буду общаться за столом или во время процедур, они будут меня расспрашивать: «А правда, что Лера Кудрявцева замужем за помощником Путина?» - объяснила она.

Вовк отметила, что на одну пенсию в 50 тыс. рублей «путешествовать невозможно».

«Билеты, стоимость тура, это все выливается в какие-то очень крупные суммы. Благодаря тому, что я где-то еще работаю, получаю дополнительные деньги и веду концерты, < > естественно могу себе позволить путешествия», - заключила она.

Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина ранее рассказывала, что ее пенсия составляет 53 тыс. рублей, но в месяц она тратит в два раза больше. Поргина считает, что все пенсионеры России должны получать по сто тысяч рублей.

«Для кого-то моя пенсия большая, но это не норма. Это мало! Почему мы должны быть хуже всех!» - подчеркивала она.

По мнению Поргиной, у России есть все необходимые ресурсы, чтобы платить большие пенсии и дать пожилым людям возможность путешествовать.