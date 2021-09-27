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Башаров рассказал о приемных детях из Сирии

Алиса Селезнёва
23 минуты назад

Актер Марат Башаров оформил опекунство над двумя детьми из Сирии Асми и Ахмадом. Об этом артист рассказал в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Башаров рассказал о приемных детях из Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам актера, он увидел Асми, которой сейчас семь лет, и пятилетнего Ахмада во время благотворительной поездки в лагерь беженцев. У детей есть матери, братья и сестры, но Башаров считает их своим детьми и высылает им деньги и одежду.

«Этой зимой дети приезжали сюда. Снова видели снег, были очень рады этому снегу, надеюсь, они снова приедут», - пояснил он.

Башаров похвастался, что дети уже говорят на английском, а не только на арабском. Он также отметил, что живут они - «полгода там, полгода здесь».

Башаров впервые прокомментировал слухи об избиении супруги

У Марата Башарова есть двое своих детей от разных браков. Это 17-летняя Амели и 5-летний Марсель. В 2018 году стало известно, что Марат Башаров избил супругу и мать своего сына Елизавету Шевыркову. Родной брат женщины заявил, что актер сломал его сестре нос. Он также подчеркнул, что Башаров не впервые поднимает руку на жену. В 2019 году пара развелась.

В 2020 году на портале Change.org появилась петиция о лишении Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Госпремии России. Документ был опубликован после того, как артист в откровенном интервью признался, что в своих трех браках часто злоупотреблял алкоголем и бил жен.

Шоу-бизнес,Елизавета Шевыркова,Марат Башаров,НТВ,
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