Башаров рассказал о приемных детях из Сирии

Актер Марат Башаров оформил опекунство над двумя детьми из Сирии Асми и Ахмадом. Об этом артист рассказал в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

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По словам актера, он увидел Асми, которой сейчас семь лет, и пятилетнего Ахмада во время благотворительной поездки в лагерь беженцев. У детей есть матери, братья и сестры, но Башаров считает их своим детьми и высылает им деньги и одежду.

«Этой зимой дети приезжали сюда. Снова видели снег, были очень рады этому снегу, надеюсь, они снова приедут», - пояснил он.

Башаров похвастался, что дети уже говорят на английском, а не только на арабском. Он также отметил, что живут они - «полгода там, полгода здесь».

У Марата Башарова есть двое своих детей от разных браков. Это 17-летняя Амели и 5-летний Марсель. В 2018 году стало известно, что Марат Башаров избил супругу и мать своего сына Елизавету Шевыркову. Родной брат женщины заявил, что актер сломал его сестре нос. Он также подчеркнул, что Башаров не впервые поднимает руку на жену. В 2019 году пара развелась.