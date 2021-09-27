Мечтающая о ребенке Азиза обратилась за помощью к Королевой

Недавно певица Наташа Королева сделала сенсационное признание. В Соединенных Штатах у артистки родилась дочь. Несколько лет назад она заморозила свои яйцеклетки, а после отдала их давнему товарищу-миллионеру. Он проживает в США в нетрадиционном браке. Около двух лет назад на свет появилась дочь Наташи Королевой. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс. На ситуацию обратила внимание и бездетная певица Азиза, которая недавно вышла замуж за молодого избранника.
«Если бы мне было известно, что у Наташи где-то хранятся ее яйцеклетки, я бы в ноги упала. Наташа, у меня к тебе сейчас просьба. Никто не узнает, что это ты, если не пожелаешь. Я узнала, что это возможно, я была бы счастлива. Это боль и крик», — заявила Азиза в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
Напомним, супругом 57-летней Азизы стал Александр Соколов из Липецка. Он долгое время называл себя итальянцем Алессандро Лортэ. Несмотря на открывшуюся правду, певица мечтает родить ему детей.
Ранее сообщалось, что, по словам певицы, в Алессандро Лортэ она увидела родственную душу. Об этом она говорила на телепрограмме «Судьба человека».
В студию пришел и сам Лортэ. Он объяснил, почему на их церемонию бракосочетания не пришла сестра Азизы.
«Старшая сестра Азизы волновалась больше, чем сама невеста. Она должна была приготовить пять тортов. Сестра поддержала Азизу удаленно. На свадьбу, к сожалению, прийти не смогла. Первый раз у нас свадьба вообще сорвалась. Азиза не могла физически прийти в ЗАГС из-за своего состояния. Мы планировали сделать ЭКО. Мне от Азизы ничего не нужно, кроме ее любви», — сказал Лортэ.