Мечтающая о ребенке Азиза обратилась за помощью к Королевой

«Если бы мне было известно, что у Наташи где-то хранятся ее яйцеклетки, я бы в ноги упала. Наташа, у меня к тебе сейчас просьба. Никто не узнает, что это ты, если не пожелаешь. Я узнала, что это возможно, я была бы счастлива. Это боль и крик», — заявила Азиза в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.