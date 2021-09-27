В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Мечтающая о ребенке Азиза обратилась за помощью к Королевой

Анна Безрукова
33 минуты назад

Недавно певица Наташа Королева сделала сенсационное признание. В Соединенных Штатах у артистки родилась дочь. Несколько лет назад она заморозила свои яйцеклетки, а после отдала их давнему товарищу-миллионеру. Он проживает в США в нетрадиционном браке. Около двух лет назад на свет появилась дочь Наташи Королевой. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс. На ситуацию обратила внимание и бездетная певица Азиза, которая недавно вышла замуж за молодого избранника.

Мечтающая о ребенке Азиза обратилась за помощью к Королевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если бы мне было известно, что у Наташи где-то хранятся ее яйцеклетки, я бы в ноги упала. Наташа, у меня к тебе сейчас просьба. Никто не узнает, что это ты, если не пожелаешь. Я узнала, что это возможно, я была бы счастлива. Это боль и крик», — заявила Азиза в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Напомним, супругом 57-летней Азизы стал Александр Соколов из Липецка. Он долгое время называл себя итальянцем Алессандро Лортэ. Несмотря на открывшуюся правду, певица мечтает родить ему детей.

Ранее сообщалось, что, по словам певицы, в Алессандро Лортэ она увидела родственную душу. Об этом она говорила на телепрограмме «Судьба человека».

В студию пришел и сам Лортэ. Он объяснил, почему на их церемонию бракосочетания не пришла сестра Азизы.

«Старшая сестра Азизы волновалась больше, чем сама невеста. Она должна была приготовить пять тортов. Сестра поддержала Азизу удаленно. На свадьбу, к сожалению, прийти не смогла. Первый раз у нас свадьба вообще сорвалась. Азиза не могла физически прийти в ЗАГС из-за своего состояния. Мы планировали сделать ЭКО. Мне от Азизы ничего не нужно, кроме ее любви», — сказал Лортэ.

Шоу-бизнес,Наташа Королева,Александр Соколов,НТВ,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители