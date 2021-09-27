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Экс-возлюбленная Крида рассказала о его изменах

Елена Прошина
43 минуты назад

Модель Диана Мелисон, которая встречалась с рэпером Егором Кридом в начале 2010-х годов, рассказала про их отношения на YouTube-канале Саши Спилберг Lovecast. По признанию Мелисон, они начали встречаться, когда у нее уже были миллионы подписчиков в соцсетях, а Крид был малоизвестным исполнителем.

Экс-возлюбленная Крида рассказала о его изменах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

28-летняя модель отметила, что была счастлива рядом со своим избранником – он уделял ей много внимания, а она старалась быть примерной хозяйкой и во всем его поддерживала. Но вскоре вскрылась нелицеприятная правда о ее молодом человеке.

«Мы расстались, потому что он меня бросил. В тот момент он был заинтересован Нюшей. Помню, мы ехали в Пензу к его родителям, и там был журнал с Нюшей на обложке. Он с другом переглядывался, но я не понимала тогда, хотя доходили слухи, что он заинтересован. А потом наши отношения сошли на нет», – говорит Диана.

Кроме того, по словам Мелисон, Крид не хранил ей верность и регулярно изменял.

«Он мне изменял на каждых гастролях. Абсолютно! Сейчас легко сказать: "Че ты ревела?" Мы же были как русские Селена Гомес и Джастин Бибер. Я влюбчива и привыкаю к человеку», – отметила Мелисон.

Модель пояснила, что с ужасом смотрела на скандал, который устроил Крид минувшим летом после расставания с 19-летней Валей Карнавал. Тогда рэпер записал песню, где оскорбил бывшую девушку. Мелисон сочла такое поведение ужасным и заявила, что не понимает, почему родители гордятся им.

«Я бы своим ребенком не смогла бы гордиться, когда узнала, что он так поступил по отношению к Карнавал. Я не знаю ее, но у этой прекрасной милой девочки есть свои родители, своя мама, которая чутко ее воспитала. Каково ей слушать, что он публично оскорбил ее дочь», – заявила Диана.

Шоу-бизнес,Саша Спилберг,Крид,Диана Мелисон,Джастин Бибер,
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