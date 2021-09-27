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Гузееву госпитализировали с подозрением на коронавирус

Анна Безрукова
57 минут назад

Известную телеведущую Ларису Гузееву госпитализировали московскую городскую клиническую больницу 40 в Коммунарке, сообщает "Комсомольская правда".

Гузееву госпитализировали в тяжелом состоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеграм-канал Mash, уточняет, что Гузеева оказалась в больнице с подозрением на коронавирусную инфекцию и начальное повреждение почек.

По сведениям канала, двумя днями ранее у Гузеевой поднялась температура и телеведущая начала испытывать трудности с дыханием. Она сама сдала тест на ковид, он показал положительный результат, после чего ее доставили столичную клинику. Также отмечается, что врачи пока что ждут анализы телеведущей, по которым они смогут точно определить, заразилась ли она коронавирусом или нет.

По информации Mash, к настоящему времени медики выявили у Гузеевой воспалительные изменения и начальные симптомы повреждения почек. Состояние актрисы врачи оценивают как тяжелое.

Отметим, что еще накануне утром, 26 сентября, Гузеева отдыхала в Крыму. В разделе Stories на своей странице в Instagram она демонстрировала, как делает косметологические процедуры в одной из местных клиник. Ничто не говорило о том, что у ведущей передачи «Давай поженимся» есть проблемы со здоровьем. Сама Лариса Гузеева на связь с представителями СМИ и подписчиками пока не выходила.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,Комсомольская правда,
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