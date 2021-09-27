Гузееву госпитализировали в тяжелом состоянии

Известную телеведущую Ларису Гузееву госпитализировали московскую городскую клиническую больницу 40 в Коммунарке, сообщает "Комсомольская правда".

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Телеграм-канал Mash, уточняет, что Гузеева оказалась в больнице с подозрением на коронавирусную инфекцию и начальное повреждение почек.

По сведениям канала, двумя днями ранее у Гузеевой поднялась температура и телеведущая начала испытывать трудности с дыханием. Она сама сдала тест на ковид, он показал положительный результат, после чего ее доставили столичную клинику. Также отмечается, что врачи пока что ждут анализы телеведущей, по которым они смогут точно определить, заразилась ли она коронавирусом или нет.

По информации Mash, к настоящему времени медики выявили у Гузеевой воспалительные изменения и начальные симптомы повреждения почек. Состояние актрисы врачи оценивают как тяжелое.