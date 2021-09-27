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Мартиросян признался, почему покинул Comedy Club

News.ruиещё 2
1 час назад

Тяжёлая работа и большая ответственность стали причинами ухода комика Гарика Мартиросяна из Comedy Club в 2017 году. Проблем ему также добавляли капризы и чрезмерная принципиальность некоторых людей. О том, почему он решил покинуть шоу, комик рассказал в интервью ведущей проекта «А поговорить?» Ирине Шихман.

Мартиросян назвал причину ухода из Comedy Club
Фото: vk.com/martirosyan_garikvk.com/martirosyan_garik

Тяжёлая работа очень. Мы засиживались до трёх часов ночи. Большая ответственность: каждую неделю надо сдавать часовую программу в эфир, каждую неделю! Всё время не хватает материала, кто-то заболел, кто-то не хочет выступать, у кого-то какие-то проблемы, — признался Мартиросян.

Работа, по словам юмориста, также осложнялась взаимодействием с большим количеством людей, у которых какие-либо психозы, неврозы, капризы, недомогания и принципы. Причём,\ проблемы, как правило, лежали не в творческой плоскости, а в сфере человеческих отношений.

В какой-то момент просто это всё надоело, — подытожил комик.

Он добавил, что чувствует себя отлично после того, как перестал появляться на телеэкранах.

Напомним, Мартиросян долгие годы был сопродюсером, художественным руководителем и «резидентом» Comedy Club.

Будучи ещё и футбольным болельщиком, телеведущий канала ТНТ недавно предложил свой способ вывести российский футбол на новый уровень. Он выступил с инициативой привлечь к формированию состава сборной всех россиян и выбирать игроков через «Госуслуги». Свою концепцию футбольной реформы он изложил в эфире «Коммент.Шоу».

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