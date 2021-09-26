Вовк рассказала о подлом поступке Пугачевой

Ангелина Вовк, советская и российская теле- и радиоведущая, народная артистка России, была гостьей программы «Секрет на миллион» на канале НТВ. Она поделилась воспоминаниями о конфликте с Аллой Пугачевой, случившемся несколько лет назад.

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На фестивале «Песня года» ведущими должны были быть, по традиции, Ангелина Вовк и Евгений Меньшов. Эта пара артистов работала вместе много лет. Алла Пугачева тогда помогла продюсеру Игорю Крутому решить вопрос с трансляцией фестиваля на НТВ.

В то время Вовк и Примадонна были в прекрасных отношениях, дружили и ходили в гости друг к дружке. Однако бессменных ведущих в тот раз отстранили. Предполагают, что это сделала (или не стала мешать сделать) сама Алла Пугачева. Она же и вела в тот раз передачу. При этом Вовк заранее никто не предупредил, ее поставили буквально перед фактом. Ангелина сочла это настоящей подлостью, - информирует Экспресс Газета.

«Когда передача заканчивалась, вышла наша Примадонна и говорит: «Лина, Женя, где вы?» А в ответ тишина. Короче говоря, все было сделано для того, чтобы с нами расстаться. Нам никто не позвонил, никто не извинился, это было чье-то желание с нами расстаться», — резюмировала артистка.

В дальнейшем фестиваль стали вести Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева.

Впрочем, сейчас Вовк, по ее словам, зла на бывшую подругу уже не держит. Время прошло, и случившееся когда-то уже не актуально для нынешней жизни. Но общение с Примадонной она прекратила.