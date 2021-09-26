Дизайнеры оценили интерьеры квартиры Пригожина и Валерии

Валерия выложила в инстаграм видеоролик со своим супругом Иосифом Пригожиным. Продюсер в махровом халате и темных очках (после операции на глазах) пылесосит пол в квартире. Можно разглядеть интерьеры нескольких комнат.
Подписчики неоднозначно оценили стиль и обстановку помещения. Кому-то очень понравилось:
«У вас очень красиво».
Другие сочли, что в жилом помещении нет уюта.
«У вас квартира, как дорогой клуб ночной ярко креативно так такая обстановка, мебель».
Третьи поддержали мнение об отсутствии домашнего тепла и посоветовали обратиться к дизайнерам.
« не подходит для уютной домашней обстановки все настолько пафосно что невозможно расслабиться, уж очень все блестит: ,пол, стены, полки и т.д. Обратитесь к хорошему дизайнеру жилого помещения!!!»
К дизайнеру за комментариями обратился портал PopCornNews.
Мнение Ольги Ким:
«Сказать, что квартира является эталоном стиля, значит сильно покривить душой... Стоимость отделки запредельная».
Мнение Алены Санаевой:
«Видно, что ремонт сделан давно — тренды 15-летней давности. Интерьер эпатажный и старомодный одновременно».