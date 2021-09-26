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Дизайнеры оценили интерьеры квартиры Пригожина и Валерии

Ирина Лебедева
1 час назад

Валерия выложила в инстаграм видеоролик со своим супругом Иосифом Пригожиным. Продюсер в махровом халате и темных очках (после операции на глазах) пылесосит пол в квартире. Можно разглядеть интерьеры нескольких комнат.

Дизайнеры оценили интерьеры квартиры Пригожина и Валерии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подписчики неоднозначно оценили стиль и обстановку помещения. Кому-то очень понравилось:

«У вас очень красиво».

Другие сочли, что в жилом помещении нет уюта.

«У вас квартира, как дорогой клуб ночной ярко креативно так такая обстановка, мебель».

Третьи поддержали мнение об отсутствии домашнего тепла и посоветовали обратиться к дизайнерам.

« не подходит для уютной домашней обстановки все настолько пафосно что невозможно расслабиться, уж очень все блестит: ,пол, стены, полки и т.д. Обратитесь к хорошему дизайнеру жилого помещения!!!»

К дизайнеру за комментариями обратился портал PopCornNews.

Мнение Ольги Ким:

«Сказать, что квартира является эталоном стиля, значит сильно покривить душой... Стоимость отделки запредельная».

Мнение Алены Санаевой:

«Видно, что ремонт сделан давно — тренды 15-летней давности. Интерьер эпатажный и старомодный одновременно».

Продюсер Иосиф Пригожин ранее признался, что часто жалеет, что его жена не встревает в скандалы. Пригожин хотел бы, чтобы Валерия была немного смелее.
Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,
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