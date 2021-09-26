Бурунов: «Гарик звонит мне почти каждую ночь»

Гарик Харламов настойчиво зовет российского актера театра и кино Сергея Бурунова на шоу Comedy Club на канале ТНТ. При этом юморист не стесняется названивать даже по ночам. И продолжает звонить уже очень долго, не принимая отказа. Об этом пишет Тeleprogramma.pro.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Гарик много лет звонит мне почти каждый день и каждую ночь, зовет меня в Comedy Club. А что я там буду делать? В этих шоу я просто теряюсь», - говорит Бурунов.

Некоторое время назад Сергей все же побывал на одной из программ Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова. Позднее он рассказал, что ему в студии не понравилось.

«Дело в том, что на таких шоу я не совсем понимаю, как себя вести, что я должен делать. И от этого мне дискомфортно. Нужно что-то отдавать, быть в процессе, шутить, общаться. Постоянно нужно что-то такое: э-ге-гей! Не мое это».

Сам актер к юмору и шуткам относится весьма положительно. Однако, по его мнению, они не должны быть столь разухабистыми.

«Мне близок юмор, когда там присутствуют вкус и интеллект. Я воспитан на юморе Александра Анатольевича Ширвиндта. Мне есть с чем сравнить. Я видел это живьем. И имею честь и счастье быть с ним знакомым», — сообщил Сергей.