В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Бурунов: «Гарик звонит мне почти каждую ночь»

Ирина Лебедева
35 минут назад

Гарик Харламов настойчиво зовет российского актера театра и кино Сергея Бурунова на шоу Comedy Club на канале ТНТ. При этом юморист не стесняется названивать даже по ночам. И продолжает звонить уже очень долго, не принимая отказа. Об этом пишет Тeleprogramma.pro.

Бурунов: «Гарик звонит мне почти каждую ночь»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Гарик много лет звонит мне почти каждый день и каждую ночь, зовет меня в Comedy Club. А что я там буду делать? В этих шоу я просто теряюсь», - говорит Бурунов.

Некоторое время назад Сергей все же побывал на одной из программ Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова. Позднее он рассказал, что ему в студии не понравилось.

«Дело в том, что на таких шоу я не совсем понимаю, как себя вести, что я должен делать. И от этого мне дискомфортно. Нужно что-то отдавать, быть в процессе, шутить, общаться. Постоянно нужно что-то такое: э-ге-гей! Не мое это».

Сам актер к юмору и шуткам относится весьма положительно. Однако, по его мнению, они не должны быть столь разухабистыми.

«Мне близок юмор, когда там присутствуют вкус и интеллект. Я воспитан на юморе Александра Анатольевича Ширвиндта. Мне есть с чем сравнить. Я видел это живьем. И имею честь и счастье быть с ним знакомым», — сообщил Сергей.

Сергей Бурунов долгое время был известен как мастер пародий и закадровый голос, озвучивший многих голливудских звезд. Как актер он прославился после сериала «Полицейский с Рублевки». После этого его стали приглашать на крупные роли.

Шоу-бизнес,Тимур Батрутдинов,Сергей Бурунов,Гарик Харламов,Александр Ширвиндт,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители