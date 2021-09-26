Тяжелобольная Яковлева перестала выходить на связь

Актриса Александра Яковлева уже несколько лет борется с онкологией. В 2017 году у нее диагностировали рак груди, уже запущенный. Врачи давали звезде «Экипажа» несколько месяцев жизни, однако Александра начала борьбу. Развитие болезни удалось остановить.

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Правда, лечение было очень тяжелым – сеансы химиотерапии исчислялись десятками. Яковлева признавалась, что восстановление после процедур было настоящим адом, - рассказывает «Комсомольская Правда».

Но актрисе удалось добиться ремиссии. Она активно вела микроблог в интернете, где общалась с подписчиками, рассказывала о своих новостях.

Однако в сентябре Александра Евгеньевна перестала выходить на связь. Поклонники актрисы обеспокоены – последний пост датирован 28 августа. Яковлева поздравила всех с праздником Успения Пресвятой Богородицы и написала, что молит Всевышнего о здоровье.

«Каждый день прошу Бога дать мне сил и здоровья. Как прекрасна жизнь! Как с малых лет нужно жить, сохраняя то, что судьба дала каждому человеку при рождении. Как нужно себя беречь. Всем здоровья», - обратилась она к подписчикам.

Александра Яковлева – звезда кинематографа конца прошлого столетия. Актриса прославилась благодаря кинопроектам «Экипаж», «Чародеи», «Россия молодая». В 90-е годы актрисе пришлось полностью изменить сферу деятельности, дабы не остаться без денег. С тех пор она пропала с телеэкранов.