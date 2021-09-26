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Басков рассказал, почему они с Волочковой не дошли до ЗАГСа

Ирина Лебедева
30 минут назад

Несколько лет назад у Николая Баскова и Анастасии Волочковой был роман. «Натуральный блондин» и блондинка не скрывали своих отношений. Пара отдыхала на Мальдивах и, как считали восхищенные поклонники, планировала будущее. Однако до ЗАГСа звезды не дошли, - информирует 5 Канал

Басков рассказал, почему они с Волочковой не дошли до ЗАГСа
Фото: InstagramInstagram

Николай Басков в одном из последних интервью сообщил, что уже давно мечтает о спокойной семейной жизни, чтобы рядом были любимая женщина и дети. Но пока судьба не посылает ему ту, единственную. После развода с первой супругой он много лет не может найти вторую половинку.

С Анастасией Волочковой они проводили много времени вместе, но, несмотря н безусловную симпатию друг к другу, их не «зацепило» настолько сильно, чтобы можно было бы решиться жить семьей. Как сказал певец, скучно им не было, темы для разговоров находились всегда. Но, к сожалению, настоящей душевной близости так и не сложилось.

«К человеку должно тянуть не только духовно, но и физически. Просто всегда сначала привлекает внешность, а потом уже начинаешь открывать душу женщины », - считает «золотой голос России».

Басков видит рядом с собой женщину, которая разделяла бы его взгляды и была бы настоящей боевой подругой. В свою очередь, он готов о ней заботиться – по его словам, он это умеет

Напомним, что 15 октября известному эстрадному певцу исполнится 45 лет.

Шоу-бизнес,Николай Басков,
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