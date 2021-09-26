Раскрыт секрет успеха Бузовой

«При этом она хотя бы родилась в почтенной и чрезвычайно богатой семье. Хотя и сама заработала в жизни немало, притом, что тратила деньги в основном на саму себя. Ничего не напоминает? Может, это просто такой типаж, ещё один, характерный для нашей «Человеческой комедии» образ, из тех, что век за веком прорастают на обочине культуры, вне всяких правил и помимо них, прорываясь на такие высоты, куда люди куда более ярким и талантливым добраться не суждено?» — говорит ученый.