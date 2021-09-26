Раскрыт секрет успеха Бузовой

Политолог Евгений Сатановский считает, что феномен популярности Ольги Бузовой не уникален. Да, у 35-летней экс-ведущей нет «ни голоса, ни особых талантов, ни какой-то сногсшибательной внешности, ни специального образования». Зато налицо оглушительный успех.Об этом пишет Экспресс Газета.
Но такое случается. Сатановский привел пример танцовщицы и актрисы начала ХХ века Иды Рубинштейн, которая «без всяких сомнений и колебаний» рвалась на большую сцену. Она была кумиром и звездой, увековечена многими известными художниками и поэтами, хотя у нее, как считает эксперт, не было «ни кожи, ни рожи». Зато был апломб, умение плести интриги, шагать по головам и ничем не брезговать для достижения цели.
«При этом она хотя бы родилась в почтенной и чрезвычайно богатой семье. Хотя и сама заработала в жизни немало, притом, что тратила деньги в основном на саму себя. Ничего не напоминает? Может, это просто такой типаж, ещё один, характерный для нашей «Человеческой комедии» образ, из тех, что век за веком прорастают на обочине культуры, вне всяких правил и помимо них, прорываясь на такие высоты, куда люди куда более ярким и талантливым добраться не суждено?» — говорит ученый.
У Бузовой Сатановский видит аналогичные качества – высокое самомнение, отсутствие комплексов, редкостное упорство в достижении целей, умение использовать все и всех с собственных интересах.
«Главное, чтобы нахрапистость была и максимальное отсутствие комплексов, которых у наглой посредственности нет по определению, в отличие от людей ярких и творческих, которые зачастую целиком из этих самых комплексов и состоят. И ведь правильно подумалось - так оно в этой жизни всегда и получается. Причём не только с Бузовой и не только в наше время».
Певицы Ольга Бузова и Елена Катина вместе спели хит группы t.A.T.u «Я сошла с ума». Знаменитости выступили дуэтом в одном из московских ресторанов во время празднования запуска проекта «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ, но, как пишет Starhit, не смогли попасть в ноты.