Россияне отказались пускать Моргенштерна в Казань

Жители Татарстана обратились к президенту с просьбой отменить концерт Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев). Концерт должен состояться в Казани 3 октября. Об этом пишет портал «Татар-информ».

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Согласно информации издания, в планах представителей российского рэпера организовать в Казани «самое громкое выступление». Программу предстоящего концерта они при этом не огласили.

Противники Моргенштерна отказались пускать музыканта в Татарстан. Они заявили, что в его песнях содержится «пропаганда человеконенавистничества». Поэтому выступление рэпера следует отменить. Другие жители региона обратились с просьбой провести концерт в деревне Самосырово.

Однако есть и сторонники исполнителя. Они считают эти нападки провокациями и напоминают, что против концертов группы «Ленинград» люди не выступали. Поэтому сторонники рэпера воспринимают происходящее как дискриминацию.