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Россияне призвали отменить концерт Моргенштерна в Казани

Елена Прошина
8 минут назад

Жители Татарстана обратились к президенту с просьбой отменить концерт Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев). Концерт должен состояться в Казани 3 октября. Об этом пишет портал «Татар-информ».

Россияне отказались пускать Моргенштерна в Казань
Фото: ТАССТАСС

Согласно информации издания, в планах представителей российского рэпера организовать в Казани «самое громкое выступление». Программу предстоящего концерта они при этом не огласили.

Противники Моргенштерна отказались пускать музыканта в Татарстан. Они заявили, что в его песнях содержится «пропаганда человеконенавистничества». Поэтому выступление рэпера следует отменить. Другие жители региона обратились с просьбой провести концерт в деревне Самосырово.

Однако есть и сторонники исполнителя. Они считают эти нападки провокациями и напоминают, что против концертов группы «Ленинград» люди не выступали. Поэтому сторонники рэпера воспринимают происходящее как дискриминацию.

Ранее адвокат Моргенштерна Сергей Жорин объяснил нападки политиков в сторону исполнителя. Он обвинил их в желании «хайпануть». По заявлениям юриста, политики нашли самое простое решение — назвать причиной всех бед одного человека. Вместо этого им следовало бы изменить жизнь общества к лучшему.

Шоу-бизнес,Сергей Жорин,Татар-Информ,
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