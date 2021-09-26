Россияне отказались пускать Моргенштерна в Казань

Жители Татарстана обратились к президенту с просьбой отменить концерт Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев). Концерт должен состояться в Казани 3 октября. Об этом пишет портал «Татар-информ».
Согласно информации издания, в планах представителей российского рэпера организовать в Казани «самое громкое выступление». Программу предстоящего концерта они при этом не огласили.
Противники Моргенштерна отказались пускать музыканта в Татарстан. Они заявили, что в его песнях содержится «пропаганда человеконенавистничества». Поэтому выступление рэпера следует отменить. Другие жители региона обратились с просьбой провести концерт в деревне Самосырово.
Однако есть и сторонники исполнителя. Они считают эти нападки провокациями и напоминают, что против концертов группы «Ленинград» люди не выступали. Поэтому сторонники рэпера воспринимают происходящее как дискриминацию.
Ранее адвокат Моргенштерна Сергей Жорин объяснил нападки политиков в сторону исполнителя. Он обвинил их в желании «хайпануть». По заявлениям юриста, политики нашли самое простое решение — назвать причиной всех бед одного человека. Вместо этого им следовало бы изменить жизнь общества к лучшему.