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Жители российского региона отказались пускать Моргенштерна в Казань

Lenta.ru
1 час назад

Жители Татарстана призвали отменить концерт Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев), который должен пройти 3 октября в Казани. Об этом сообщает портал «Татар-информ».

Россияне призвали отменить концерт Моргенштерна в Казани
Фото: ТАССТАСС

По его данным, представители российского рэпера планировали устроить «самое громкое выступление» в Казани. При этом не стали оставлять описание концерта.

Противники Моргенштерна отказались пускать музыканта в регион, заявив, что его песни содержат «пропаганду человеконенавистничества с намеками на "колумбайн"», и поэтому требуют отменить выступление.

Другие жители региона попросили провести концерт в деревне Самосырово. Однако есть и сторонники исполнителя, которые считают нападки провокациями. Они напоминают, что против концертов группы «Ленинград» люди так не выступали, и считают происходящее дискриминацией.

Ранее адвокат Моргенштерна Сергей Жорин объяснил нападки политиков на музыканта и обвинил их в желании «хайпануть». По словам юриста, люди нашли самое простое решение — вместо того, чтобы что-то менять и улучшать жизнь общества, они назвали причиной всех бед одного человека.
Шоу-бизнес,Сергей Жорин,
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