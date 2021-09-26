Россияне призвали отменить концерт Моргенштерна в Казани

Жители Татарстана призвали отменить концерт Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев), который должен пройти 3 октября в Казани. Об этом сообщает портал «Татар-информ».

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По его данным, представители российского рэпера планировали устроить «самое громкое выступление» в Казани. При этом не стали оставлять описание концерта.

Противники Моргенштерна отказались пускать музыканта в регион, заявив, что его песни содержат «пропаганду человеконенавистничества с намеками на "колумбайн"», и поэтому требуют отменить выступление.

Другие жители региона попросили провести концерт в деревне Самосырово. Однако есть и сторонники исполнителя, которые считают нападки провокациями. Они напоминают, что против концертов группы «Ленинград» люди так не выступали, и считают происходящее дискриминацией.