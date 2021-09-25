Проклова собралась встретить старость в Сочи

Елена Проклова поделилась с порталом day.ru своими планами на будущее. В целом у актрисы, по ее словам, перспективы не особенно радужные. Размер ее пенсии – 18 тысяч рублей, дополнительной жилплощадью она не располагает, подушки безопасности нет.

Фото: Instagram Instagram

Некоторое время назад Елена затеяла строительство дома в районе Сочи, чтобы потом перебраться жить на Кавказ. Как говорит актриса, ее гонораров от съемок не хватало на завершение строительства, и ей пришлось продать московское жилье. Остался дом в Подмосковье, но там живут и другие члены ее семьи так что продать или сдать в аренду Прокловой нечего.

К тому же у нее есть серьезные проблемы со здоровьем. Ее мучает астма, а это значит, что ей нужен свежий воздух и покой. На деньги, вырученные от продажи «однушки» в столице Елена надеется все-таки завершить свой долгострой. Но вот как жить далее – она пока не понимает. Планирует «как-то вертеться», но, тем не менее, в Сочи все-таки переезжать.

Актриса Елена Проклова продала квартиру в центре Москвы, чтобы расплатиться с долгами. Долги образовались во время пандемии – актриса строит домик в горах в Хостинском районе Сочи, а из-за локдауна Проклова на время лишилась заработков.