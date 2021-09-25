Мамаева пожалела, что ждала мужа из тюрьмы

Несколько лет назад Павел Мамаев вместе с приятелем Александром Кокориным по пьяной лавочке устроили в кафе драку, пострадал посторонний человек. Хулиганы получили реальный тюремный срок. Об этом рассказывает СтарХит.

Фото: Instagram Instagram

Жена Мамаева, Алана, билась за смягчение приговора, а потом ждала супруга из тюрьмы. Из-за решетки Павел писал жене трогательные письма с клятвами в любви и вечной верности. Однако аналогичные послания, как оказалось, он слал не ей одной.

Вскоре по выходу на свободу Мамаев завел роман с испанской моделью. Затем обратил внимание на подругу жены

Алана не стала больше терпеть, брак рухнул. Но друзьями экс-супруги не остались.

Сначала Павел отказался от родительских прав в отношении ее сына от первого брака. Затем началась борьба за финансовую помощь их общей дочери.

«Мамаев, у Алисы нет зимней одежды и обуви, купи и пришли через адвокатов. Если ты настолько тупой, что этого не понимаешь, пишу тут», — сообщила модель в сторис инстаграма

Кроме того, пара никак не может окончательно разделить имущество. По словам Аланы, Павел пытается забрать даже мелкую бытовую технику, вроде пылесоса.

«Вы пожалели, что простили Мамаева после тюрьмы?» — спрашивают брюнетку подписчики. «Да! — уверено заявила она. — Нужно было дать ему утонуть в том дерьме!»

В июле Алана Мамаева обратилась в суд с требованием, чтобы бывший муж выплачивал ей алименты в размере 25% его доходов.