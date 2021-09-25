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Алибасов вновь говорит о женитьбе на Федосеевой-Шукшиной

Ирина Лебедева
21 минуту назад

Народной артистке Лидии Николаевне Федосеевой-Шукшиной исполнилось 83 года. День рождения она отмечает тихо в семейном кругу. Помогает ей ее младшая дочь Ольга, она постоянно рядом с матерью.

Алибасов вновь говорит о женитьбе на Федосеевой-Шукшиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник рассказала журналистам «Комсомольской Правды», что самочувствие у именинницы хорошее, скандальные суды и дележка имущества с бывшим супругом завершились.

2 сентября Федосеева-Шукшина официально расторгла брак с Алибасовым. Правда, по закону решение суда вступит в силу только 2 октября, но этого времени его можно обжаловать. Однако Лидия Николаевна об этом и не помышляет.

«Мы дорожим именем Лидии Николаевны. Хватит уже, народ устал от этой клоунады и выходок «любимого Бари». Надеюсь, что эта некрасивая (с точки зрения репутационных потерь) история закончилась. Дочери Лидии Николаевны счастливы, что развод состоялся», - уверена адвокат

Брак продлился недолго (он был заключен в 2018 году), но шуму наделал много. Тем не менее, Бари Алибасов не особенно переживает о случившемся. По словам Вербицкой-Линник, он звонит Лидии Николаевне, как ни в чем не бывало. Бывшие супруги общаются, хоть и не видятся. Алибасов рассказывает Шукшиной, что «схему с разводом» придумали адвокаты. Они якобы порекомендовали ему развестись, разобраться с имуществом, а потом жениться на экс-супруге заново.

Адвокат Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник уверена, что представители продюсера торопились с разводом из-за того, что у него серьезные проблемы со здоровьем. По ее словам, они опасались, что Федосеева-Шукшина будет претендовать на наследство.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,Комсомольская правда,
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