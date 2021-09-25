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Сын Яковлевой ради матери избавился от гроба на лице

Ирина Лебедева
1 час назад

Денис Шальных, сын известной российской актрисы Елены Яковлевой, покрыт татуировками от макушки до пяток. Звездная мама старалась с пониманием и терпением относиться к увлечению наследника, но вытатуированный гроб на лице сына все же стал последней каплей.

Сын Яковлевой ради матери избавился от гроба на лице
Фото: ТАССТАСС

Жуткая картинка очень не нравилась Елене. Да и молодой человек повзрослел и изменил свое отношение к «нательному» искусству, - информирует 5 канал.

Денис начал сводить наколки. Как оказалось, это гораздо сложнее, нежели наносить тату. Один из самых современных способов изведения рисунков на коже – лазерный. Но и тут нет никаких чудес. Во-первых, это крайне болезненная процедура. Прибор буквально сжигает окрашенную кожу. После манипуляций надолго остаются пятна и шрамы, иногда – навсегда.

Шальных в своем инстаграме выложил видеоролик, на котором запечатлена работа по удалению татуировки. Видео впечатляет - луч прибора мгновенно оставляет на коже запеченную корку. К тому же Денис по какой-то причине решил отказаться от обезболивания и сильно страдал.

«Маме не нравится гроб на лице. Вот я с ним поднавел марафет, чтобы он чуть менее напоминал гроб на лице», — объяснил Денис.

Пока неизвестно, будет ли Шальных продолжать очистку лица от тату. Во всяком случае, в микроблоге он написал, что это пока первая часть.

«Смотрим первую часть и ставим лайк в поддержку», - попросил он подписчиков.

Фолловеры в ужасе. Они не понимают, для чего нужно было так себя изукрасить – чтобы потом мучиться, ликвидируя всю эту «красоту?»

«Как жалко кожу, это же наверно очень больно, потом наверно дикие шрамы останутся.... Для чего было так делать с собой?»

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных снова сменил имидж: к многочисленным татуировкам на лице и теле он добавил интеллигентные очки, бородку и романтически удлиненные волосы. Ранее Денис покрыл лицо и тело татуировками, а также носил прическу в виде ирокеза.
Шоу-бизнес,Денис Шальных,Елена Яковлева,
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