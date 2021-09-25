Даня Милохин пожаловался на отсутствие друзей

Милохин, несмотря на известность и миллионные доходы, очень молод. В конце этого года ему исполнится только 20 лет. Самое время жить весело и зажигать с друзьями. Однако, как говорит сам Даня, друзей у него как раз и нет, - пишет СтарХит.
Блогер рассказал о своей жизни в YouTube-шоу «Ночной контакт». Милохин обосновался в Dream Team House, где живет и снимает ролики целая команда тиктокеров. С большинством из них, а также со многими представителями российского шоу-бизнеса у него хорошие отношения – но и только. Близкими друзьями молодой человек в столице так и не обзавелся. Так что и праздновать свой день рождения особо не собирается.
«Менеджеры — очень важные люди в моей жизни, я с ними провожу больше времени, чем с друзьями. А друзей у меня нет. Я не люблю отмечать дни рождения, быть в центре внимания, мол, чуваки, поздравляйте меня», - сообщил Даня.
Милохин признался, что остро ощущает недостаток образования. Здесь он даже излишне самокритичен.
«Я по-настоящему тупой. Учился до 9 класса, не умею говорить и мало что знаю».
Напомним, от звезды Тик-Тока отказалась родная мать, когда ему было всего три года. Вместе со старшим братом Ильей мальчик жил в детском доме.
Даня Милохин один из самых популярных тиктокеров страны, вот уже несколько месяцев занимается кикбоксингом. Теперь, придя в форму, кумир миллионов решил вызвать российского рэпера Джигана на поединок.
Без шутки и подколов парень не обошелся, поэтому свое приглашение от отправил в маске петуха. Рэпер частенько в своем лексиконе, при обращении к фанатам, использовать слово «петушки», а в частности и называл Милохина им. Именно по этой самой причине юный хитмейкер появился в таком образе.