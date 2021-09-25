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Ангелина Вовк заявила, что считает счастьем не иметь детей

News.ru
10 минут назад

Ангелина Вовк заявила, что не испытывает сожаления от отсутствия детей. Так она ответила на вопрос, почему не стала матерью в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Ангелина Вовк назвала счастьем отсутствие детей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Раньше, отметила ведущая, на этот вопрос она отвечала с сожалением, но теперь реагирует на него спокойно.

Иногда я думаю: «Боже мой, какое счастье, что у меня нет собственных детей!» — заявила Вовк.

Телеведущая дважды была замужем, с обоими супругами она прожила больше десяти лет. На сегодня она считает своими внучками двух крестниц — Ангелину и Анну.

Вовк могла родить ребёнка в первом браке с диктором Геннадием Чертовым. Но у неё случилась внематочная беременность. Во втором браке ей также не довелось стать матерью. Сейчас 79-летняя ведущая состоит в отношениях с Михаилом Куницыным, который значительно моложе её.

Ранее телеведущая Ангелина Вовк призналась, что в молодости оказалась в ситуации, схожей с той, что произошла с актрисой Еленой Прокловой, рассказавшей о сексуальных домогательствах. Телезвезда сообщила об этом в эфире НТВ.

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