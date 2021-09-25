Ангелина Вовк назвала счастьем отсутствие детей

Ангелина Вовк заявила, что не испытывает сожаления от отсутствия детей. Так она ответила на вопрос, почему не стала матерью в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Раньше, отметила ведущая, на этот вопрос она отвечала с сожалением, но теперь реагирует на него спокойно.

Иногда я думаю: «Боже мой, какое счастье, что у меня нет собственных детей!» — заявила Вовк.

Телеведущая дважды была замужем, с обоими супругами она прожила больше десяти лет. На сегодня она считает своими внучками двух крестниц — Ангелину и Анну.

Вовк могла родить ребёнка в первом браке с диктором Геннадием Чертовым. Но у неё случилась внематочная беременность. Во втором браке ей также не довелось стать матерью. Сейчас 79-летняя ведущая состоит в отношениях с Михаилом Куницыным, который значительно моложе её.