«Лабутены» и оскорбление Москвы: судебные скандалы Шнурова

Хамовнический суд Москвы отказал бывшей солистке группы «Ленинград» Алисе Вокс в иске против основателя коллектива Сергея Шнурова с требованием исполнительских отчислений за хиты, созданные при ее участии. Об этом и других исках против Шнурова читайте в подборке «Рамблера».

Отчисления за «Лабутены»

Алиса Вокс, работавшая в группе с 2012 по 2016 годы, хотела получить отчисления в размере 19,5 млн рублей за 39 песен, который коллектив продолжил исполнять после ее ухода. Это в том числе хит «Экспонат» («На лабутенах»).

По словам адвоката певицы Романа Лалаяна, суд постановил, что Шнуров как художественный руководитель имеет право распоряжаться правами и «никому ничем не обязан». Юрист заявил, что Шнуров предоставил суду договор, по которому Вокс отказалась от всех прав за компенсацию в 1 тыс. рублей.

Документ якобы составлен за две недели до увольнения певицы, но она утверждает, что такую бумагу не подписывала. Истцы намерены обжаловать решение суда, сказал Лалаян.

Оскорбление Москвы

В 2019 году между Шнуровым и продюсером Андреем Разиным разгорелся конфликт. Шнуров в эфире телеканала «Z+» назвал Москву нецензурным словом, обозначающим женский половой орган. Разин написал в соцсетях пост, в котором призывал москвичей «набить рожу» Шнурову за вознаграждение в 5 млн рублей.

Шнуров в ответ написал заявление в прокуратуру Москвы, куда Разина вызвали для объяснений.

После этого продюсер, которого, по его словам, поддержали «ветераны Великой Отечественной войны, войны-афганцы, ветераны труда и жители Москвы», обратился в суд, требуя от Шнурова и футбольного клуба «Зенит», который является владельцем телеканала, извинений за оскорбление столицы и удаления записи программы и ее фрагментов. Кроме того, он написал заявление в Следственный комитет с требованием проверить слова Шнурова на наличие преступления по статье о хулиганстве.

Суд отказал Разину в рассмотрении иска.

Скандал с Иосифом Пригожиным

В мае 2020 года многие музыканты жаловались, что государство не помогает представителям шоу-бизнеса, страдающим из-за отсутствия концертов на фоне пандемии. Среди них была певица Валерия, которая заявила, что даже самые популярные музыканты «практически бедствуют». Ее муж, продюсер Иосиф Пригожин также высказывался о тяжелом положении музыкантов.

Шнуров в ответ опубликовал в Instagram язвительный стих, в котором раскритиковал «Леру с Йосей» (Валерию и Пригожина) за то, что они жалуются на бедность, отдыхая за границей. Также он предложил в качестве помощи выслать голодающим музыкантам сосиски. Пригожин пообещал не оставить оскорбление жены без ответа, заявил, что лидер «Ленинграда» поступает «не по понятиям» и пригрозил «мужским разговором».

В интервью 2020 года Пригожину задали вопрос по этой теме, он сказал, что, находясь в публичном пространстве, не имеет возможности «подойти и дать в морду», но пообещал оппоненту «рано или поздно треснуть по башке». Представители Шнурова подали заявление в полицию об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью. Пригожин в ответ обвинил его в пиаре и заявил, что Шнуров для него «не существует».

Адвокат продюсера Сергей Жорин заявил, что заявление Шнурова можно считать заведомо ложным доносом, так как тот очевидно не воспринимал слова Пригожина всерьез. В этом случае наказание грозит уже самому лидеру «Ленинграда», отметил он.

В феврале 2021 года Шнуров получил отказ в возбуждении уголовного дела, так как в словах Пригожина не обнаружилось состава преступления.