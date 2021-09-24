Юлия Михалкова рассказала, почему пока не замужем

Российская актриса и бывшая участница юмористического шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова ответила на критику из-за отсутствия у нее мужа и детей. Слова артистки приводит издание "7Дней".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Михалкова заявила, что она не готова создавать семью в угоду общественному мнению, но при этом она совсем не отрицает того, что когда-нибудь в ее жизни появится и муж, и дети.

"Поэтому я абсолютно равнодушна к замечаниям по поводу того, что "часики тикают". У меня ничего не тикает, у меня вообще электронные часы",

— отметила Юлия.

Она также отметила, что брак не ставит крест на жизни человека:

"Если вам удалось встретить своего человека и вы с ним разделяете профессиональные устремления друг друга, уважаете чувства друг друга, то свобода не прекращается с появлением штампа в паспорте. Наоборот, ее становится больше, потому что у тебя прибавляется уверенность в своих силах".

Некоторое время назад Михалкова также поделилась на своей странице в Instagram мыслями о разводе. По ее мнению, расставание супругов — это "трагическое разрушение союза мужчины и женщины". Она спросила мнение своих подписчиков на этот счет:

"Какое у вас мнение? Хочу услышать ваши истории. P.S. Только не спрашивайте, с чем связаны эти вопросы. Это пока очень личное. Пока".