Юлия Михалкова рассказала, почему пока не замужем

Российская актриса и бывшая участница юмористического шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова ответила на критику из-за отсутствия у нее мужа и детей. Слова артистки приводит издание "7Дней".
Михалкова заявила, что она не готова создавать семью в угоду общественному мнению, но при этом она совсем не отрицает того, что когда-нибудь в ее жизни появится и муж, и дети.
"Поэтому я абсолютно равнодушна к замечаниям по поводу того, что "часики тикают". У меня ничего не тикает, у меня вообще электронные часы",
— отметила Юлия.
Она также отметила, что брак не ставит крест на жизни человека:
"Если вам удалось встретить своего человека и вы с ним разделяете профессиональные устремления друг друга, уважаете чувства друг друга, то свобода не прекращается с появлением штампа в паспорте. Наоборот, ее становится больше, потому что у тебя прибавляется уверенность в своих силах".
Некоторое время назад Михалкова также поделилась на своей странице в Instagram мыслями о разводе. По ее мнению, расставание супругов — это "трагическое разрушение союза мужчины и женщины". Она спросила мнение своих подписчиков на этот счет:
"Какое у вас мнение? Хочу услышать ваши истории. P.S. Только не спрашивайте, с чем связаны эти вопросы. Это пока очень личное. Пока".
Стоит отметить, что свою личную жизнь артистка Юлия Михалкова тщательно скрывает от посторонних глаз. Но ее преданным поклонникам все же удалось выяснить, что на протяжении долгого времени она состояла в отношениях с политиком, депутатом Законодательного собрания Свердловской области Игорем Даниловым. Однако паре так и не удалось сохранить отношения, и они расстались в 2014 году.