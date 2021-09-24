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Юрий Лоза недоволен правилами русского языка

Моя Москва.онлайн
38 минут назад

Российский исполнитель Юрий Лоза признался своим фанатам в соцсетях, что грамотен, но испытывает проблемы, когда надо использовать глаголы «одевать» и «надевать».

Юрий Лоза раскритиковал правила русского языка
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

«Я так и не понял, в каком случае надо говорить „одеваю“, а каком — „надеваю“. Почему нельзя было обойтись одним „одеваю“, ведь это производное от „одежды“, тогда как в слове „надеваю“ первые четыре буквы сразу же просят продолжения „надеюсь“. Когда у меня возникает необходимость использовать этот глагол, я обращаюсь за помощью к жене, которая каким-то непостижимым образом в этом разобралась», — написал певец в своём «Вконтакте».

При этом Лоза попросил поклонников не объяснять ему правила использования этих глаголов, заметив, что ни учебники, ни энциклопедии ему не помогли с правописанием.

«Какой-то шкворень все это безобразие придумал, а мне приходится использовать слова-заменители вроде „напялил“, „нацепил“ или „натянул“. А может, это специально придумано, чтобы капризным музыкантам вроде меня жизнь медом не казалась?» — уточняет исполнитель.

Что думает супруга певца по этому поводу точно неизвестно.

Шоу-бизнес,Юрий Лоза,
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