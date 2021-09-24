Юрий Лоза раскритиковал правила русского языка

Российский исполнитель Юрий Лоза признался своим фанатам в соцсетях, что грамотен, но испытывает проблемы, когда надо использовать глаголы «одевать» и «надевать».
«Я так и не понял, в каком случае надо говорить „одеваю“, а каком — „надеваю“. Почему нельзя было обойтись одним „одеваю“, ведь это производное от „одежды“, тогда как в слове „надеваю“ первые четыре буквы сразу же просят продолжения „надеюсь“. Когда у меня возникает необходимость использовать этот глагол, я обращаюсь за помощью к жене, которая каким-то непостижимым образом в этом разобралась», — написал певец в своём «Вконтакте».
При этом Лоза попросил поклонников не объяснять ему правила использования этих глаголов, заметив, что ни учебники, ни энциклопедии ему не помогли с правописанием.
«Какой-то шкворень все это безобразие придумал, а мне приходится использовать слова-заменители вроде „напялил“, „нацепил“ или „натянул“. А может, это специально придумано, чтобы капризным музыкантам вроде меня жизнь медом не казалась?» — уточняет исполнитель.
Что думает супруга певца по этому поводу точно неизвестно.