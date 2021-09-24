Юрий Лоза раскритиковал правила русского языка

«Я так и не понял, в каком случае надо говорить „одеваю“, а каком — „надеваю“. Почему нельзя было обойтись одним „одеваю“, ведь это производное от „одежды“, тогда как в слове „надеваю“ первые четыре буквы сразу же просят продолжения „надеюсь“. Когда у меня возникает необходимость использовать этот глагол, я обращаюсь за помощью к жене, которая каким-то непостижимым образом в этом разобралась», — написал певец в своём «Вконтакте».