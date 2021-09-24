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Пелевин впервые за 20 лет появился на публике

Елена Прошина
54 минуты назад

Российский писатель Виктор Пелевин якобы появился на публике впервые за 20 лет. Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» опубликовал серию снимков, на которых, предположительно, запечатлен писатель во время встречи с поклонниками.

Пелевин впервые за 20 лет появился на публике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прошел слух, Виктор Олегович прибыл в Москву в некий тайный подвал, где раздавал автографы юным девам», – сообщают в канале.

На фотографиях видно, как автор подписывает экземпляры книги Transhumanism Inc, премьера которой состоялась 26 августа. Одна из собравшихся вокруг Пелевина девушек похожа на блогера Кристину Потупчик.

ТК "Беспощадный пиарщик"

Напомним, что Пелевин крайне редко появляется на публике. В последний раз писателя заметили на Литературном симпозиуме в Токио в 2001 году, где было сделано последнее из известных фото.

При этом желание сохранить в тайне свою личность нередко приводило к различным слухам об авторе. Например, в 2012 году журналист Александр Гордон высказал сомнения о существовании Пелевина – якобы, вместо одного человека книги пишет сразу группа людей.

В декабре 2018 года стало известно, что Виктор Пелевин зарегистрировался в реестре индивидуальных предпринимателей в управлении Пенсионного фонда по Северному Чертаново в Москве.

Шоу-бизнес,Кристина Потупчик,Виктор Пелевин,Александр Гордон,Пенсионный фонд РФ,
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