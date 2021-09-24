Елена Яковлева стала похожа на Леру Кудрявцеву

Звезда сериала «Каменская» и фильма «Интердевочка» Елена Яковлева произвела фурор в соцсетях. В свои 60 лет актриса решилась на кардинальную смену имиджа, и теперь звезду театра и кино иногда не узнают.
На сей раз актриса сделала ставку на длинные прямые волосы и пастельный макияж. А совсем недавно она ходила с привычными волнистыми волосами. Перемены в имидже знаменитой артистки вызвали противоречивую реакцию. Многим преображение Яковлевой понравилось, но нашлись и критики. Поклонники актрисы просят вернуть прежнюю Елену Яковлеву. Некоторые из них утверждают, что теперь артистка больше похожа на ведущую Леру Кудрявцеву, чем на саму себя.
К слову, сын Яковлевой Денис Шальных тоже изменил внешний облик. Он планомерно выводит старые татуировки лазером, а имидж брутала поменял на мирного хипстера в очках. Впрочем, благосклонность публики ему пока завоевать не удалось. Критики все еще считают его незрелым мужчиной, которому скоро исполнится тридцать лет.