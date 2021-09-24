Елена Яковлева стала похожа на Леру Кудрявцеву

Звезда сериала «Каменская» и фильма «Интердевочка» Елена Яковлева произвела фурор в соцсетях. В свои 60 лет актриса решилась на кардинальную смену имиджа, и теперь звезду театра и кино иногда не узнают.

Фото: соцсети соцсети

На сей раз актриса сделала ставку на длинные прямые волосы и пастельный макияж. А совсем недавно она ходила с привычными волнистыми волосами. Перемены в имидже знаменитой артистки вызвали противоречивую реакцию. Многим преображение Яковлевой понравилось, но нашлись и критики. Поклонники актрисы просят вернуть прежнюю Елену Яковлеву. Некоторые из них утверждают, что теперь артистка больше похожа на ведущую Леру Кудрявцеву, чем на саму себя.