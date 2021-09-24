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Алиса Вокс подаст новый иск к Шнурову

ТК «Звезда»
1 час назад

Бывшая солистка рок-группы «Ленинград» Алиса Вокс не согласна с решением Хамовнического суда Москвы, который отказал в возмещении 19,5 миллиона рублей за исполнительские отчисления 39 песен, включая популярную композицию «Экспонат». Об этом «Звезде» сообщил адвокат певицы Роман Лалаян. Он подчеркнул, что планируется подача нового иска к Сергею Шнурову.

Алиса Вокс пожаловалась на неправильно истолковавший закон суд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы будем обжаловать решение этого суда, мы, конечно, не согласны с тем, что господин Шнуров как руководитель коллектива имеет право собирать денежные средства по правам на каждого участника и не выплачивать эти денежные средства участникам, это мы и будем обжаловать и взыскивать эти деньги с него. Мне кажется, суд немножко неправильно понял и истолковал закон, постараемся аппеляцию переубедить в этом», - указал Лалаян.

Он задался вопросом, почему другие участники коллектива не подают аналогичные иски к лидеру «Ленинграда».

«Я не понимаю, почему другие участники группы не обращаются к нему с иском в упускании денег, возможно, его как-то боятся, как влиятельного < > человека», - добавил адвокат.

Он заверил, что Алиса Вокс не подписывала договор на передачу прав на отчисления по 39 песням, включая нашумевший «Экспонат», клип на которую собрал более 170 миллионов просмотров на YouTube.

Шоу-бизнес,Алиса Вокс,Роман Лалаян,Сергей Шнуров,
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