Алиса Вокс пожаловалась на неправильно истолковавший закон суд

«Мы будем обжаловать решение этого суда, мы, конечно, не согласны с тем, что господин Шнуров как руководитель коллектива имеет право собирать денежные средства по правам на каждого участника и не выплачивать эти денежные средства участникам, это мы и будем обжаловать и взыскивать эти деньги с него. Мне кажется, суд немножко неправильно понял и истолковал закон, постараемся аппеляцию переубедить в этом», - указал Лалаян.