Хамовнический суд Москвы отказался удовлетворить исковые требования бывшей солистки «Ленинграда» Алисы Вокс к компаниям, связанным с лидером группы Сергеем Шнуровым. Об этом сообщает ТАСС.

Об иске Вокс на 19,5 миллиона рублей стало известно в июне, тогда в соцсетях опубликовали текст ее искового заявления. В документе утверждалось, что певица не получает отчисления за использование песен, созданных в соавторстве с ней. Сообщалось, что речь идет о песнях «Патриотка», «Молитвенная», «Сумка», «Платье», «Плачу», «Экспонат» и других (по данным ТАСС, всего их почти сорок).

Вокс рассказывала «Комсомольской правде», что не претендует на авторские права и хочет лишь получить компенсацию.

Ее адвокат Роман Лалаян заявил о полученном от представителей Шнурова скане договора, в котором указано, что Вокс за тысячу рублей отказалась от всех прав в пользу музыканта. Договор был составлен за две недели до ее ухода из «Ленинграда». Своим адвокатам Вокс заявила, что таких бумаг не подписывала.

Вокс выступала с «Ленинградом» более трех лет, в том числе вместе с первой солисткой группы Юлией Коган. СМИ писали, что причиной ухода Коган стали конфликты со Шнуровым. Сама певица говорила «Комсомольской правде», что не планировала покидать группу.

«Уход из группы - не моя инициатива. Это решение Сергея, которое для меня стало очень неожиданным», - отмечала она.