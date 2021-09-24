Беременная певица Нюша лишилась сумок с деньгами в Испании

«Мы увидели, что стекло у машины разбито, а багажник пуст. Там были сумки, деньги, документы (...) Часто бывает такое, что документы просто выбрасывают в ближайшие кусты, но мы свои так и не нашли, поэтому пришлось обратиться в консульство», — посетовала Нюша.