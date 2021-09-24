В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Беременную певицу Нюшу ограбили в Испании

Lenta.ru
1 час назад

Беременную певицу Анну Шурочкину, выступающую под псевдонимом Нюша, ограбили во время отдыха в Испании. Об этом звезда сообщила журналистам портала Starhit.

Беременная певица Нюша лишилась сумок с деньгами в Испании
Фото: @nyusha_nyusha@nyusha_nyusha

Инцидент произошел в Барселоне, куда 31-летняя знаменитость отправилась вместе с семьей. Поп-исполнительница рассказала, что отправилась изучать достопримечательности города, оставив арендованный автомобиль на парковке. По ее словам, по возвращении она обнаружила, что грабители вынесли из машины все ее личные вещи.

«Мы увидели, что стекло у машины разбито, а багажник пуст. Там были сумки, деньги, документы (...) Часто бывает такое, что документы просто выбрасывают в ближайшие кусты, но мы свои так и не нашли, поэтому пришлось обратиться в консульство», — посетовала Нюша.

В консульстве певице и ее родственникам выдали временные документы.

«Я отношусь к таким вещам философски. Мы не знаем, для чего на самом деле случаются такие вещи. Их просто нужно принимать», — заключила исполнительница.

В середине июля стало известно, что Нюша беременна вторым ребенком. Артистка уже воспитывает дочь от супруга, генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игоря Сивова. Первенец женщины появился на свет в ноябре 2018 года. Новорожденная девочка была названа Симбой.

Шоу-бизнес,Анна Шурочкина,Игорь Сивов,StarHit,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители