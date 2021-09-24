Появилось видео первой фотосессии певицы МакSим после болезни

Певица МакSим (Марина Максимова) поучаствовала в первой после болезни фотосессии. Короткую видеозапись исполнительница хита «Знаешь ли ты» разместила на своей странице в Instagram. На кадрах МакSим позирует в рубашке и боди, а также в синем и черном нарядах.
Напомним, в августе 38-летяя певица выписалась из больницы, где провела почти два месяца в реанимации с пневмонией. Врачи подключали исполнительницу к ИВЛ, а также использовали аппарат ЭКМО.
Ранее Марина Максимова в интервью журналистке Ксении Собчак рассказала, как приходила в себя после комы. Она заявила, что «испытывала дикую боль и была овощем».