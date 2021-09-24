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Эпатажный сын Елены Яковлевой избавился от татуировок и сжег кожу на лице

Passion.ru
47 минут назад

Сына актрисы неоднократно осуждали за его внешний вид – молодой человек очень склонен ко всевозможным экспериментам со своим телом, начиная от татуировок в самых неожиданных местах, и заканчивая инъекциями парафина в бицепсы.

Сын Елены Яковлевой сжег кожу на лице
Фото: InstagramInstagram

28-летний Денис Шальных, сын известной российской актрисы Елены Яковлевой, которого осуждали за чересчур эксцентричный вид и татуировки по всему телу, решил избавиться от них и пострадал, пишет издание «Дни.ру».

Процессом поделилась в своем личном блоге тату-мастер, которая проводила эту процедуру.

Стоит отметить, что, хотя этот процесс является безболезненным, Денису пришлось пострадать – вместе с удалением тату сильно пострадала его кожа. Однако парень вытерпел все без криков.

Ранее он признавался, что уже пробовал удалить татуировки, но ему не удалось это сделать из-за реакции организма.

«Маме не нравится гроб на лице. Вот я с ним поднавел марафет, чтобы он чуть менее напоминал гроб на лице», - признавался он в интервью.

Парень пробовал себя в самых разных амплуа, от барбера до фитнес-тренера, и зачастую сталкивался с осуждением. Впрочем, он не соишком переживал по этому поводу.

«Да, я хочу оставить свою мать без внуков, а себя — без детей», - признавался Денис в шоу «Секрет на миллион». При этом, кроме внешности, претензий к молодому человеку нет. Денис хорошо воспитан, имеет прекрасное образование, и очень добрый — он обожает животных и даже взял к себе питомцев из приюта.

Шоу-бизнес,Денис Шальных,Елена Яковлева,
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