Крутой раскрыл подробности о внебрачном сыне

67-летний композитор Игорь Крутой рассказал о своем внебрачном сыне Якове. Как заявил музыкант в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, 30-летний мужчина похож и на него, и на его родителей.

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Крутой отметил, что сначала не поверил в существование еще одного наследника. Три года назад Якову удалось найти телефон старшего сына музыканта, Николая, и созвониться с ним.

«Коля как-то подошел и говорит: "Папа, я получил фотографию. Ты знал эту женщину?" Сказал, что у этой женщины есть сын. Потом Яша сам позвонил. Захотел пообщаться. Сдали анализ ДНК. Оказалось, что это мой сын», – рассказал композитор.

О том, кто его настоящий отец Яков узнал от матери Ирины незадолго до смерти. Сама женщина долгое время работала продавцом-кассиром в столичном магазине «Октябрьский», и в один момент у нее случился роман с Крутым. Молодой человек быстро вошел в семью композитора и даже взял его фамилию.

«Моя мама пирожки ему стряпала, когда он учился в институте. Очень его полюбила», – рассказал композитор и добавил, что считает себя счастливым отцом.

Напомним, что с недавних пор на семейных фотографиях Крутого стал появляться некий молодой человек, который оказался внебрачным сыном композитора. Музыкант принял Якова в семью, обеспечил его домом и машиной.