Энистон поделилась самой нелепой сплетней о себе

Дженнифер Энистон поделилась самой смешной сплетней, которую когда-либо слышала о себе. Историю актриса рассказала в интервью Marie Claire Australia.

Фото: @jenniferaniston @jenniferaniston

В прошлом году на платформе HBO Max вышел специальный выпуск "Друзей", в котором Энистон и ее коллега по шоу Дэвид Швиммер признались, что испытывали чувства друг к другу во время съемок знаменитого сериала. Но, несмотря на вспыхнувшие чувства, отношениям не суждено было случиться.

Но журналисты сразу подхватили инфоповод и начали писать о том, что Энистон и Швиммера связывают романтические отношения, которые возникли на съемках новой части "Друзей". Правда, сами актеры об этих "отношениях" даже не догадывались.

Актриса сообщила, что нелепой сплетней с ней поделились друзья, которые подумали, что Энистон скрывает от них важную часть своей жизни. Актриса, в свою очередь, не понимала о чем идет речь.

"Это было действительно забавно, — вспоминала актриса. — Я получила пару сообщений, в которых говорилось: "Я думал, у тебя перерыв". Я никак не могла понять, что происходит, поэтому постоянно спрашивала: "Что ты имеешь в виду?" Потом я зашла в Интернет, чтобы узнать в чем дело. Увидев все я подумала: "Это самый смешной слух, о котором я никогда не слышала и который я в кратчайшие сроки развеяла".

Первыми заподозрили актеров в романе журналисты издания Closer. В статье было сказано, что актеры активно переписываются и ходят друг к другу в гости, а также посещали вместе виноградники в Санта-Барбаре. Однако это были лишь дружеские визиты.