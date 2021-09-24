Бледанс рассказала о новом смысле жизни

Актриса Эвелина Бледанс рассказала, что благодаря рождению ребенка с синдромом Дауна в ее жизни появился новый смысл - помощь семьям и детям, оказавшимся в похожей ситуации. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале «Психология Звезд».
Актриса отметила, что никогда не пыталась узнать, почему именно в ее семье родился «особенный» ребенок.
«Это лотерея, я вытащила такой лотерейный билет - на определенное число детей с нормой рождаются дети с определенными отклонениями. < > Плюс, естественно, мой возраст, когда я рожала, был 43 года», - сказала Бледанс.
Она подчеркнула, что после рождения сына в ее жизни начался новый виток развития.
«Если бы Семен был обычным мальчиком и ходил в обычный класс обычной школы, мне бы вообще было зачем жить? Развлекательную свою программу и вот эту вот цель как женщина-праздник я уже, собственно говоря, выполнила к 43 годам», - отметила она.
Бледанс рассказала, что теперь, помимо актерской профессии, у нее есть благотворительный центр «Мы все разные», который поддерживает семьи, где воспитывают детей с особенностями развития, и помогает социальной интеграции таких детей и взрослых.
«Такого пути я бы не получила, если бы не родился мой Семен. < > Он выбрал себе лучшую маму, хорошего папу, потому что папа тоже очень много делает в теме благотворительности. Семен просто кайфует, он наисчастливейший ребенок», - заключила она.