В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Бледанс рассказала о новом смысле жизни

Мария Иванова
1 час назад

Актриса Эвелина Бледанс рассказала, что благодаря рождению ребенка с синдромом Дауна в ее жизни появился новый смысл - помощь семьям и детям, оказавшимся в похожей ситуации. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале «Психология Звезд».

Бледанс рассказала о новом смысле жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актриса отметила, что никогда не пыталась узнать, почему именно в ее семье родился «особенный» ребенок.

«Это лотерея, я вытащила такой лотерейный билет - на определенное число детей с нормой рождаются дети с определенными отклонениями. < > Плюс, естественно, мой возраст, когда я рожала, был 43 года», - сказала Бледанс.

Она подчеркнула, что после рождения сына в ее жизни начался новый виток развития.

Бледанс заявила о домогательствах известного режиссера

«Если бы Семен был обычным мальчиком и ходил в обычный класс обычной школы, мне бы вообще было зачем жить? Развлекательную свою программу и вот эту вот цель как женщина-праздник я уже, собственно говоря, выполнила к 43 годам», - отметила она.

Бледанс рассказала, что теперь, помимо актерской профессии, у нее есть благотворительный центр «Мы все разные», который поддерживает семьи, где воспитывают детей с особенностями развития, и помогает социальной интеграции таких детей и взрослых.

«Такого пути я бы не получила, если бы не родился мой Семен. < > Он выбрал себе лучшую маму, хорошего папу, потому что папа тоже очень много делает в теме благотворительности. Семен просто кайфует, он наисчастливейший ребенок», - заключила она.

У Эвелины Бледанс есть 27-летний сын Николай от второго брака и девятилетний Семен от третьего брака. У второго ребенка актрисы синдром Дауна. Свой благотворительный фонд актриса открыла в 2019 году, в ее планах - создать реабилитационный центр в Крыму.
Шоу-бизнес,Эвелина Бледанс,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители