Бледанс рассказала о новом смысле жизни

«Если бы Семен был обычным мальчиком и ходил в обычный класс обычной школы, мне бы вообще было зачем жить? Развлекательную свою программу и вот эту вот цель как женщина-праздник я уже, собственно говоря, выполнила к 43 годам», - отметила она.