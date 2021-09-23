Игорь Крутой официально признал внебрачного сына

Композитор Игорь Крутой признал своего внебрачного сына Якова Мирошникова. О его существовании знаменитый музыкант еще недавно не подозревал. О том, как проходило знакомство родственников, Игорь Крутой рассказал в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

30-летний Мирошников много лет думал, что его биологическим отцом является муж матери. Более того, сам Сергей Мирошников считал, что растит родного сына, имя которому дали по настоянию женщины. Впоследствии, уже после смерти матери, когда вскрылась правда, оказалось, что Яковом мужчину назвали в честь отца Игоря Крутого.

Когда Яков узнал о знаменитом родственнике, то на протяжении многих лет не решался выйти с ним на связь. Наконец он попросил композитора о встрече.

"Я ему говорю: давайте сдадим ДНК-тест, а потом, по итогам этого анализа, решим, встретимся мы или нет",

— рассказал Игорь Крутой.

Тест показал, что именно он и является биологическим отцом Мирошникова. После чего Крутой принял решение признать ребенка официально. Знаменитый отец обеспечил своего наследника домом и автомобилем.

В июне Мирошников поздравил отца с днем рождения, записав видеообращение:

"Бать, привет! Поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе всего самого лучшего. Хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Обнимаю тебя и жду в зале".