«Говорили, закончит бомжем»: брат Моргенштерна объяснил его поведение

Двоюродный брат рэпера Моргенштерна Максим рассказал о жизни своего эпатажного родственника. В интервью NEWS.ru молодой человек раскрыл семейные тайны и назвал причину вызывающего поведения Алишера.

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По словам Максима, никто из окружающих не считал, что Моргенштерн станет успешным. В школе он отказывался от карьеры в IT, которую ему пророчили учителя, и занимался музыкой.

«Когда Алишер был рок-н-ролльщиком, все вокруг говорили: "Закончишь бомжем. Кому твоя музыка сдалась?"», – вспомнил он.

Как уточнил брат исполнителя, причина эпатажного поведения Моргенштерна – желание достучаться до остальных с призывом жить не «как надо и правильно, а как вам нравится». Алишер живет именно по таким правилам.

Также родственник рэпера рассказал, что вместе с Алишером они провели «клевое детство». Как-то раз мальчики нечаянно подожгли соседскую дачу, пока отдыхали у бабушки с дедом, а в Турции играли с огнетушителем – Моргенштерн обмотал брата бумагой, поджег и тушил.

«Однажды он разбил мне голову в аквапарке. Я забирался на горку, а Алишер предложил: мол, давай я тебя, как в футболе, подкатом собью, и будешь красиво лететь. Я согласился. Он сбил, я упал и ударился виском о край горки. Вот шрам. Это первый шрам в моей жизни», – признался Максим.

Из своего родства с Алишером он отметил единственный минус – что его воспринимают только как «брата Моргенштерна, того самого». Однако это идет и на пользу – сейчас Максим написал трек и собирается снять клип, а родство с известным репером позволяет легче привлекать инвесторов.