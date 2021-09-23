Новое шоу Насти Ивлеевой потребовали запретить

Блогер Настя Ивлеева возмутила россиян своим новым дрэг-шоу «Королевские кобры» с участием мужчин-трансвеститов. После его анонса в Instagram некоторые подписчики телеведущей выразили негодование и обратились к детскому омбудсмену в Республике Татарстан Ирине Волынец.

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Шоу включает в себя танцевальные и вокальные номера и представляет собой конкурс с участием 36 мужчин, которые переодеваются в женщин. При этом в соцсетях Ивлеева намеренно подогревает интерес к скандальному проекту, выкладывая фрагменты съемок и репетиций.

Известно, что мероприятие пройдет в Москве, и на него не допустят зрителей младше 18 лет. Позже запись шоу планируют опубликовать на YouTube.

Идея телеведущей вызвала негодование со стороны подписчиков.

«Ужас. Треша и так хватает в этой жизни», «К сожалению, ты одна из тех, кто эти мерзкие и грязные извращения представляет народу как абсолютно нормальную ситуацию», «Развели содомию. Уедешь за пропаганду вместе с Гудковым», – пишут они.

Внимание на шоу уже обратила уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Она обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой запретить проект из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.