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«Развели содомию»: новое шоу Насти Ивлеевой потребовали запретить

Елена Прошина
30 минут назад

Блогер Настя Ивлеева возмутила россиян своим новым дрэг-шоу «Королевские кобры» с участием мужчин-трансвеститов. После его анонса в Instagram некоторые подписчики телеведущей выразили негодование и обратились к детскому омбудсмену в Республике Татарстан Ирине Волынец.

Новое шоу Насти Ивлеевой потребовали запретить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шоу включает в себя танцевальные и вокальные номера и представляет собой конкурс с участием 36 мужчин, которые переодеваются в женщин. При этом в соцсетях Ивлеева намеренно подогревает интерес к скандальному проекту, выкладывая фрагменты съемок и репетиций.

Известно, что мероприятие пройдет в Москве, и на него не допустят зрителей младше 18 лет. Позже запись шоу планируют опубликовать на YouTube.

Идея телеведущей вызвала негодование со стороны подписчиков.

«Ужас. Треша и так хватает в этой жизни», «К сожалению, ты одна из тех, кто эти мерзкие и грязные извращения представляет народу как абсолютно нормальную ситуацию», «Развели содомию. Уедешь за пропаганду вместе с Гудковым», – пишут они.

Внимание на шоу уже обратила уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Она обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой запретить проект из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Как сообщает «Газета.Ру», Волынец отметила, что недовольство высказали многие родители, которые обеспокоены вредным влиянием данного контента на детей.

Шоу-бизнес,Ирина Волынец,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
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