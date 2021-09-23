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Моргенштерн ответил на нападки Мизулиной из-за стрельбы в Перми

Газета.Ru
1 час назад

Рэпер Моргенштерн в Instagram ответил на заявления директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, связавшей его творчество с недавней стрельбой в Перми.

Моргенштерн ответил Мизулиной после нападок из-за стрельбы в Перми
Фото:  Рамиль Ситдиков/РИА «Новости» Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

«Может, каждый стрелок — фанат Моргенштерна, но не каждый фанат Моргенштерна — стрелок», — написал он.

22 сентября член Общественной палаты Екатерина Мизулина заявила «Газете.Ru», что трагедия в Перми связана с пропагандой насилия, которая содержится, в частности, в текстах песен Моргенштерна и других современных исполнителей. По ее мнению, рэпер является частью идеологической кампании, которая подталкивает молодых людей к агрессивному поведению.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин предположил, что все обвинения в адрес рэп-исполнителя со стороны политиков — это запоздалые попытки «хайпануть».

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20 сентября 18-летний Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов пермского института. В результате инцидента погибли шесть человек, еще 43 пострадали. Нападавший был ранен при задержании полицией, в настоящий момент он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Шоу-бизнес,Екатерина Мизулина,Сергей Жорин,Общественная палата России,Газета.Ru,
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