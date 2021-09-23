Моргенштерн ответил Мизулиной после нападок из-за стрельбы в Перми

Рэпер Моргенштерн в Instagram ответил на заявления директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, связавшей его творчество с недавней стрельбой в Перми.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости» Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

«Может, каждый стрелок — фанат Моргенштерна, но не каждый фанат Моргенштерна — стрелок», — написал он.

22 сентября член Общественной палаты Екатерина Мизулина заявила «Газете.Ru», что трагедия в Перми связана с пропагандой насилия, которая содержится, в частности, в текстах песен Моргенштерна и других современных исполнителей. По ее мнению, рэпер является частью идеологической кампании, которая подталкивает молодых людей к агрессивному поведению.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин предположил, что все обвинения в адрес рэп-исполнителя со стороны политиков — это запоздалые попытки «хайпануть».