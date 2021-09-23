Земфира назвала Ренату Литвинову единственным другом

Популярная российская рок-певица Земфира очень редко рассказывает своей личной жизни. Но не так давно она все-таки решила поведать о своем окружении.

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В конце августа этого года Земфира отпраздновала свое 45-летие. Исполнительница не дает интервью и не комментирует личную жизнь. Но в этот раз решила оставить пост в соцсетях, который лишний раз подтвердил ее затворнический образ жизни.

Земфира написала, что у нее нет ни друзей, ни подруг и это не ее стиль. Она не любит шумных компаний и у нее есть только один человек – Рената Литвинова, которого ей хватает. Певица добавила, что Рената является многогранной и интересной личностью, поэтому лучше любой компании, с ней никогда не бывает скучно, подчеркнула знаменитость.