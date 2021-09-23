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Макеева снова под капельницей

Ювелина Бернст
1 час назад

Актриса Анастасия Макеева снова оказалась под капельницей.

Макеева снова под капельницей
Фото: @makeevan@makeevan

В конце лета звезда сообщила, что покидает социальные сети. Она хотела отдохнуть со своим супругом Романом Мальковым на Байкале. Напомним, Макеева оказалась в центре скандала именно из-за романа с Мальковым - ее называли разлучницей из-за того, что актриса якобы увела мужчину из семьи. На фоне нервных потрясений состояние Макеевой начало ухудшаться и она уже попадала в больницу с нервным истощением и потерей голоса.

В своем Instagram Макеева опубликовала видео из больничной палаты, на потолке которой красуется рисунок, напоминающий стиль эпохи возрождения, а под потолком - лепнина.

"Лечись красиво",

— подписала видеоролик Макеева.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
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