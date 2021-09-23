Макеева снова под капельницей

В конце лета звезда сообщила, что покидает социальные сети. Она хотела отдохнуть со своим супругом Романом Мальковым на Байкале. Напомним, Макеева оказалась в центре скандала именно из-за романа с Мальковым - ее называли разлучницей из-за того, что актриса якобы увела мужчину из семьи. На фоне нервных потрясений состояние Макеевой начало ухудшаться и она уже попадала в больницу с нервным истощением и потерей голоса.