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«КП» раскрыла правду о внебрачной дочери Королёвой

News.ru
22 минуты назад

Журналисты раскрыли правду о внебрачной дочери Наташи Королёвой. Снимки, которыми певица проиллюстрировала историю, сняты, скорее всего, не в то время, о каком рассказывала певица, сообщает KP.RU.

Раскрыта правда о внебрачной дочери Королевой
Фото: koroleva__star/instagram.comkoroleva__star/instagram.com

История, которой жена Тарзана удивила публику, прозвучала в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Певица заявила, что якобы отдала свои яйцеклетки другу-гею из США. С девочкой певица якобы видится украдкой, а муж и сын об этом вообще ничего не знают.

Скорее всего, предполагает издание, артистка выдала за внебрачную дочь сына подруги из Майами Александры Петрич. Эта женщина владеет в США спа-салонами.

Фотографии, на которых запечатлена Королёва с младенцем, сделаны действительно на пляже в Майами недалеко от дома, где живёт мать певицы, Людмила Порывай. Но датированы они 13 января 2019 года, а не январём 2020-го. На руках у Королёвой никакая не внебрачная дочь, а, скорее всего, двухмесячный Мартин. Это и есть сын любимой подруги Королёвой.

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На этих кадрах певица запечатлена всё в том же полосатом комбинезоне, в котором она позировала с «внебрачной дочерью» на фото для «Секрета на миллион».

Ранее Сергей Соседов оценил правдоподобность новости о рождении у Королёвой внебрачной дочери от друга-гея и предположил, что если эта история окажется выдумкой и вскроется, «то будет огромный позор» для певицы.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Людмила Порывай,Наташа Королева,Комсомольская правда,НТВ,
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