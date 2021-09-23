Раскрыта правда о внебрачной дочери Королевой

Журналисты раскрыли правду о внебрачной дочери Наташи Королёвой. Снимки, которыми певица проиллюстрировала историю, сняты, скорее всего, не в то время, о каком рассказывала певица, сообщает KP.RU.

Фото: koroleva__star/instagram.com koroleva__star/instagram.com

История, которой жена Тарзана удивила публику, прозвучала в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Певица заявила, что якобы отдала свои яйцеклетки другу-гею из США. С девочкой певица якобы видится украдкой, а муж и сын об этом вообще ничего не знают.

Скорее всего, предполагает издание, артистка выдала за внебрачную дочь сына подруги из Майами Александры Петрич. Эта женщина владеет в США спа-салонами.

Фотографии, на которых запечатлена Королёва с младенцем, сделаны действительно на пляже в Майами недалеко от дома, где живёт мать певицы, Людмила Порывай. Но датированы они 13 января 2019 года, а не январём 2020-го. На руках у Королёвой никакая не внебрачная дочь, а, скорее всего, двухмесячный Мартин. Это и есть сын любимой подруги Королёвой.

На этих кадрах певица запечатлена всё в том же полосатом комбинезоне, в котором она позировала с «внебрачной дочерью» на фото для «Секрета на миллион».