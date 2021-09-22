Что стало с актерами из «Секса в большом городе»

После новостей о смерти американского актера Уилли Гарсона, полюбившегося зрителям своей ролью в «Сексе в большом городе», «Рамблер» решил рассказать о судьбе других звезд сериала.

Сара Джессика Паркер

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Американская актриса Сара Джессика Паркер исполнила в сериале «Секс в большом городе» главную роль - журналистки Кэрри Брэдшоу из Нью-Йорка. Сейчас актрисе 56 лет. После работы в сериале она продолжила сниматься в кино и на телевидении. Паркер также сыграла в двух полнометражных продолжениях сериала, а также выступила там в роли продюсера. Вместе с тем актриса сотрудничает с труппой New York City Ballet, отвечая за коллаборации костюмеров с модными дизайнерами. Также Паркер увлечена бизнесом: она с партнерами производит парфюм, обувь и вино. Несколько лет назад актриса начала выпускать книги в издательском доме Hogarth. При этом она не только выбирает авторов, но и лично вычитывает рукописи.

В личной жизни актрисы, которая когда-то встречалась с актерами Робертом Дауни-младшим и Николасом Кейджем, все хорошо. В 1997 году она вышла замуж за коллегу Мэтью Бродерика. В 2002 году у них родился сын, а спустя еще семь лет - близнецы. Интересный факт: в 2005 году читатели журнала MAXIM признали Паркер самой несексуальной женщиной в мире.

Несколько лет назад актриса заявила, что у сериала «Секс в большом городе» «нет будущего на современном телевидении».

«Сегодня подобный проект невозможен из-за однообразия актерского состава. Все главные роли принадлежат исключительно белым женщинам. В нынешних реалиях это выглядит дико», - заявила она.

Синтия Никсон

Никсон исполнила в сериале роль Миранды, которая в 2004 году принесла ей премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в комедийном телесериале. После завершения «Секса в большом городе» Никсон снималась в кино и телесериалах, среди которых «Ганнибал», «Доктор Хаус», «Закон и порядок: Специальный корпус», а также участвовала в постановках на Бродвее. Ради роли в пьесе Wit, рассказывающей о больном раком профессоре, Никсон даже сбривала волосы.

Помимо актерской карьеры, Синтия занималась политикой. Демократка и феминистка в 2018 году объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора американского штата Нью-Йорк. Во время предвыборной кампании она обвиняла тогдашнего губернатора Эндрю Куомо в том, что он является ставленником финансовой олигархии и не думает об интересах низших слоев населения и, прежде всего, представителей расовых и национальных меньшинств. В результате Никсон проиграла выборы, набрав при этом 34,7% голосов избирателей.

В 2000-х актриса боролась с онкологией, после чего начала активно поддерживать женщин, столкнувшихся с раком молочной железы.

В молодости Никсон состояла в отношениях с преподавателем английского языка, у них двое детей. Три года назад актриса рассказала, что ее старший ребёнок — трансгендер.

В 2012 году Синтия сыграла свадьбу с активисткой образовательного движения Кристин Маринони. В настоящее время пара воспитывают ребенка, рожденного Кристин.

Кристин Дэвис

Сыгравшая роль Шарлотты актриса Кристин Дэвис нечасто появлялась на экранах после завершения «Секса в большом городе». Помимо полнометражных продолжений ленты, ее можно было увидеть в фильмах «Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен», «Формула любви для узников брака» и «Плохая училка». В 2020 году Дэвис стала ведущей реалити-шоу о знакомствах «Труд любви».

Сейчас Дэвис 56 лет, она не замужем. Как и у ее героини сериала, у Дэвис двое приемных детей, они чернокожие.

Несколько лет назад актриса призналась, что у нее была алкогольная зависимость, которую ей удалось побороть.

Ким Кэтролл

Англоканадской актрисе, исполнившей роль раскованной Саманты Джонс, сейчас 65 лет. В свое время она отказалась от съемок в «Сексе в большом городе - 3», поспорив с Сарой Джессикой Паркер о размере гонорара за участие в фильме. Сейчас она продолжает активно сниматься в кино и на телевидении, а также участвует в театральных постановках.

Вместе с тем Кэтролл написала две книги: в 2002 году вышло ее произведение «Удовольствие: искусство женского оргазма», а в 2005 году — «Сексуальное мышление».

64-летняя Кэтролл трижды была замужем, а еще у нее было множество романов. С последним супругом она развелась в 2004 году. Причиной развода стала высокая занятость актрисы, которая очень мало времени проводила дома. У Ким нет детей. При этом однажды она призналась в интервью, что является чайлдфри.

Крис Нот

Нот сыграл в «Сексе в большом городе» роль Мистера Бига, или «мужчины мечты». 66-летний актер востребован в Голливуде и продолжает сниматься в популярных телесериалах. В его жизни были романы с известной афроамериканской моделью Беверли Джонсон, а также актрисой Вайноной Райдер. В СМИ также была информация, что актер встречался со своей коллегой по сериалу «Секс в большом городе» Кристин Дэвис.

В 2012 году Крис женился на канадской модели и актрисе Таре Уилсон, которая младше его на 27 лет. Сейчас у пары двое детей.