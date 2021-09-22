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Жены, а не содержанки: Шевчук вступилась за подруг Бородиной

Мария Иванова
27 минут назад

Подруга телеведущей Ксении Бородиной Инесса Шевчук поспорила с пользователями, обвинившими Бородину в лицемерии: они заявили, что раньше ведущая критиковала эскорт-услуги, а после развода сама проводит время с «эскортницами». Шевчук рассказала «СтарХиту», что многие подруги Бородиной замужем.

Жены, а не содержанки: Шевчук вступилась за подруг Бородиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Жен вы тоже считаете содержанками? Многих из них на 70 процентов содержат мужья, а те просто сидят дома. То есть, чтобы перестать быть содержанкой, нужно выйти замуж по вашей логике?» - заявила подруга телеведущей.

Шевчук добавила, что слухи о работе девушек в эскорте чаще всего не соответствуют действительности, а распространяют их завистники.

Она отметила, что многие популярные пользовательницы Instagram зарабатывают благодаря рекламе.

«Если подписчиков более 500 тысяч, то это полтора миллиона рублей в месяц. К тому же такие девушки чаще всего имеют салоны, магазины, что тоже приносит им доход. То, что парни делают им хорошие подарки, не превращает этих девушек в содержанок», - заключила она.

В конце июня появилась информация о расставании Бородиной с Курбаном Омаровым.

«СтарХит» писал, что Омаров обратился к адвокату Сергею Жорину.

«Имущественная составляющая интересует Курбана в последнюю очередь, самое главное для него - это общение с детьми и участие в их воспитании. Чем он сейчас и занимается», - рассказывал адвокат.

В первой половине августа стало известно, что пара развелась.

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,Сергей Жорин,StarHit,
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