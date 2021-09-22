Жены, а не содержанки: Шевчук вступилась за подруг Бородиной

«Если подписчиков более 500 тысяч, то это полтора миллиона рублей в месяц. К тому же такие девушки чаще всего имеют салоны, магазины, что тоже приносит им доход. То, что парни делают им хорошие подарки, не превращает этих девушек в содержанок», - заключила она.