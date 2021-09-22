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"Я в аду жила": Гузеева вспомнила о харассменте со стороны режиссера

Газета.Ru
33 минуты назад

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в интервью для YouTube-канала "Скажи Гордеевой" поразмышляла о женщинах, которые публично вспоминают истории домогательств. По словам Гузеевой, сама она предпочитает молчать о пережитом и не советует осуждать актрис тем, кто этого не пережил.

"Я в аду жила": Гузеева рассказал о харассменте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Режиссеры во все времена имели огромную власть, они могли перекрыть тебе кислород. Поэтому вы даже не смеете открывать рот, кто вы такая!" - делится она.

Она уточнила, что случаи харассмента обсуждала только с подругами, а домогавшихся до нее режиссеров считает "упырями".

"Они понимали свою власть и понимали, что девчонка двадцати- или восемнадцатилетняя слова не может сказать, она уже утверждена, ее уже снимают в фильме, что ей делать? А он к ней ломится ночью в номер. Да, это ад, и я в таком аду жила", - говорит Гузеева.

Актриса не смогла дать ответ на вопрос, стоит ли делиться историями домогательств, приведя в пример Елену Проклову, которая после этого подверглась жесткой критике. Ранее Аланис Мориссетт вспомнила о домогательствах продюсера-педофила.

Шоу-бизнес,Елена Проклова,Лариса Гузеева,
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