"Я в аду жила": Гузеева рассказал о харассменте

"Они понимали свою власть и понимали, что девчонка двадцати- или восемнадцатилетняя слова не может сказать, она уже утверждена, ее уже снимают в фильме, что ей делать? А он к ней ломится ночью в номер. Да, это ад, и я в таком аду жила", - говорит Гузеева.