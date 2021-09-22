Басков раскрыл причину смерти отца

Российский певец Николай Басков рассказал, от чего умер его отец Виктор Владимирович. Как он пояснил в разговоре с «КП», причиной смерти 67-летнего бывшего военного стал рак мозга, а для самого артиста уход близкого человека был серьезным ударом.

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Как отметил эстрадный артист, его отец прошел путь от командира взвода до заместителя командира дивизии, служил в Генштабе, а после работал в Счетной палате.

«Он болел очень серьезно, сейчас я могу об этом рассказать. У папы был рак мозга, уходил он очень тяжело», – отметил Басков.

В то время как Басков-старший пытался на людях «держать лицо», ему было крайне непросто, поскольку состояние постоянно ухудшалось. В один момент отец вовсе перестал узнавать сына.

Новость о смерти 67-летнего отца настигла певца перед выступлением. Несмотря на постигшее семью горе, Николай выступил на сцене, после чего сразу поехал домой. Басков отметил, что планировали после 40 лет завести семью, однако болезнь отца нарушила его планы.

«Все это отразилось на моем психологическом состоянии. Близкий человек уходил, невозможно было переключиться на что-то другое», – признался певец.